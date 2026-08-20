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Amazon-Flipkart पर बिकने लगी Yezdi की ये दमदार बाइक, घर बैठे करें बुकिंग; कीमत और खरीदने का तरीका जानें

अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बाइक भी आसानी से बुक की जा सकेगी. Jawa Yezdi ने Yezdi Roadster Red Wolf को Amazon-Flipkart पर उपलब्ध करा दिया है. आप घर बैठे बुकिंग करा सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 20, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:48 PM IST
Amazon-Flipkart पर बिकने लगी Yezdi की ये दमदार बाइक, घर बैठे करें बुकिंग; कीमत और खरीदने का तरीका जानें
Image Credit: अब घर बैठे ऑर्डर करें Yezdi Roadster Red Wolf

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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