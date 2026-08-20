Amazon-Flipkart पर बिकने लगी Yezdi की ये दमदार बाइक, घर बैठे करें बुकिंग; कीमत और खरीदने का तरीका जानें

अगर आप भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फ्लिपकार्ट और अमेजन से कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या घर के सामान मंगवाने के आदी हैं, तो अब इस लिस्ट में एक दमदार बाइक भी शामिल हो गई है. Jawa Yezdi ने कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए अपनी दमदार बाइक Yezdi Roadster Red Wolf को Amazon और Flipkart पर लाइव कर दिया है. अब शोरूम जाने से पहले ही कस्टमर्स घर भैटे इस क्लासिक रोडस्टर को बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऑनलाइन बुकिंग की पूरा प्रोसेस और इस बाइक से जुड़ी खास बातें.
Jawa Yezdi ने अपनी बाइक Yezdi Roadster Red Wolf की पहुंच को बढ़ाते हुए इसे Amazon और फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध करा दिया है. कंपनी का मकसद कस्टमर्स को डीलरशिप से परे डिजिटल माध्यम से बाइक खरीदने की सुविधा देना है.
दिल्ली में Yezdi Roadster Red Wolf की एक्स-शोरूम कीमत 2.09 लाख रुपये रखी गई है. बाइक कंपनी के ऑफिशियल डीलरशिप नेटवर्क पर भी सेल के लिए मौजूद रहेगी. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान कस्टमर्स एक्स-शोरूम बुकिंग राशि का पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, वहीं ऑन-रोड पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की प्रक्रिया लोकल डीलरशिप के जरिए पूरी की जाएगी.
रेड वुल्फ वेरिएंट अपने गहरे लाल रंग और शानदार क्रोम डिटेलिंग के लिए जाना जाता है, जो इसे 1970 के दशक की Yezdi विरासत से प्रेरित एक क्लासिक लुक देता है. इस बाइक में 350 अल्फा2 लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट व स्लिपर क्लच के साथ आता है.
कंपनी के मुताबिक, इस बाइक को लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें आरामदायक एर्गोनॉमिक्स, डुअल-चैनल एबीएस और 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. कंपनी का दावा है कि यह बाइक एक बार फुल टैंक कराने पर 350 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है.
कस्टमर्स Amazon या फ्लिपकार्ट पर जाकर एक्स-शोरूम बुकिंग राशि का पेमेंट कर सकते हैं.
बुकिंग के बाद नजदीकी इलाके का ऑफिशियल डीलर ऑर्डर की पुष्टि करेगा और बाकी ऑन-रोड पेमेंट करने में मदद करेगा.
गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस डीलरशिप पर ही पूरा किया जाएगा, जिसके बाद बाइक कस्टमर को सौंप दी जाएगी.
एक्सेसरीज और दूसरे सामान भी डीलरशिप के माध्यम से ही खरीदे जा सकेंगे.
इसके लिए कंपनी भारत भर में फैले अपने 450 से अधिक बिक्री और सर्विस नेटवर्क का उपयोग कर रही है.
यह बाइक जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स के ऑनर्शिप एश्योरेंस प्रोग्राम के तहत आती है. इसमें 4 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी शर्तों के साथ 8 साल तक रोडसाइड असिस्टेंस और 5 साल तक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का विकल्प भी दे रही है.