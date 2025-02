सिर्फ JCB की खुदाई नहीं, उसकी कामयाबी भी हो रही है सोशल मीडिया पर वायरल, इस काम में रचा इतिहास!

JCB One Million Backhoe Loader Production: एक वक्त में सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहने वाली JCB कंपनी ने इतिहास रच दिया है. उसने अपनी 10 लाखवें Backhoe लोडर का प्रोडक्शन करके सभी को हैरान कर दिया है. ये JCB के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है. आज से 73 साल पहले शुरु हुई JCB कंपनी आज भी Backhoe प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं.

1 मिलियन का टारगेट पूरा

JCB कंपनी की शुरुआत Joseph Cyril Bamford ने की थी, जिनके नाम पर इसे JCB कहा जाता है. कंपनी अपनी शुरुआती 20 सालों में सिर्फ 50 हजार बैकहो लोडर का प्रोडक्शन कर पाई थी, और 60 सालों तक 5 लाख बैकहो लोडर का प्रोडक्शन, लेकिन अगले महज 13 सालों में जेसीबी ने 5 लाख बैकहो लोडर का प्रोडक्शन करके सभी को चौंका दिया है. देश और विदेशों में बुलडोजर का काम इतना बढ़ गया है, जिसकी वजह से बैकहो लोडर का प्रोडक्शन कंपनी को बढ़ाना पड़ा.

The world’s favourite. One in every two Backhoes sold worldwide is a JCB. You can find out why with the new #JCB Backhoe Loader. Discover more: https://t.co/EqBHLw8f8N.

Available in North America pic.twitter.com/TBRp3t1Szk

— JCB (@JCBmachines) January 31, 2025