Jeep Meridian 2026 की मार्केट में धमाकेदार एंट्री, मिलेंगी ये तगड़ी खासियतें

Jeep Meridian 2026: जीप इंडिया ने अपनी प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी Meridian का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है, जो लंबी ट्रिप्स पर बड़े परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. चलिए जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है.

1. नई स्लाइडिंग सीट्स

2026 जीप मेरिडियन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी स्लाइडिंग सेकंड-रो सीट्स हैं. अब बीच वाली सीट को 140 mm तक आगे-पीछे खिसकाया जा सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब गाड़ी की सभी सातों सीटें भरी हों, तो आप जरूरत के हिसाब से दूसरी या तीसरी रो के यात्रियों के लिए लेग-रूम (पैर रखने की जगह) बढ़ा सकते हैं. इसके साथ ही, तीसरी रो में एंट्री और एग्जिट को आसान बनाने के लिए सीटों को झुकाने (Tilt) और खिसकाने की बेहतर सुविधा दी गई है.

2. दमदार परफॉरमेंस

नई मेरिडियन के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि इसका 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन पहले से ही अपनी ताकत के लिए मशहूर है. यह इंजन 170 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें Selec-Terrain 4X4 सिस्टम दिया गया है. माइलेज की बात करें तो यह एसयूवी 16.25 किमी/लीटर (ARAI सर्टिफाइड) तक की बेहतरीन एफिशिएंसी देने में सक्षम है.

3. प्रीमियम इंटीरियर और पैनोरमिक सनरूफ गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको प्रीमियम एहसास होता है. इसमें एक विशाल पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स (12-वे पावर्ड) दी गई हैं. डैशबोर्ड पर 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. साथ ही, Uconnect टेक्नोलॉजी के जरिए आप 30 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स का आनंद ले सकते हैं.

4. सुरक्षा का किला

जीप हमेशा से अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए जानी जाती है. 2026 मेरिडियन में 70 से अधिक एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी शामिल है, जो भारतीय सड़कों की चुनौतियों को देखते हुए डिजाइन किया गया है. यह सुनिश्चित करता है कि आपका परिवार हर सफर में पूरी तरह सुरक्षित रहे.

5. कीमत और उपलब्धता

जीप मेरिडियन रेंज की शुरुआती कीमत ₹23,33,000/- से शुरू होती है. वहीं, नई स्लाइडिंग सीटों वाले वेरिएंट्स (Limited और Overland) की कीमत ₹30,01,000/- (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसकी बुकिंग देशभर की जीप डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है.