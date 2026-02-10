खुशखबरी! Jeep दे रहा 4 लाख का बंपर डिस्काउंट, कैश तो बचेगा ही साथ ही मिलेंगे ये बड़े फायदे

Jeep Discount Offer in February: जीप इंडिया ने फरवरी 2026 के महीने में अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान कर दिया है. कंपनी अपने पूरे पोर्टफोलियो पर 4 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स देने का मन बना लिया है. ये ऑफर केवल फरवरी के आखिर तक ही सीमित है और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर अलग-अलग वेरिएंट्स पर लागू होगा.

Jeep Compass पर छूट

भारत में जीप की सबसे किफायती मॉडल की बात करें तो ये कंपास है और इस एसयूवी पर फरवरी में 2.75 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. इस पैकेज में कैश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट ऑफर्स और कुछ विशेष डील्स शामिल हैं. जीप कंपास में 2.0-लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 170 hp की पावर जनरेट करता है. यह एसयूवी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹17.73 लाख है.

Jeep Meridian पर भारी बचत

5-सीटर और 7-सीटर लेआउट में आने वाली जीप मेरिडियन पर ग्राहकों को कुल 3.25 लाख रुपये तक के लाभ दिए जा रहे हैं. इसमें उपभोक्ता छूट के साथ-साथ MY2024 (2024 मॉडल) यूनिट्स पर विशेष कॉर्पोरेट ऑफर्स भी शामिल हैं. मेरिडियन भी कंपास वाले ही पावरफुल डीजल इंजन के साथ आती है और इसके टॉप ट्रिम्स में 4x4 ड्राइवट्रेन की सुविधा मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत ₹23.33 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Grand Cherokee पर सबसे बड़ा ऑफर

जीप की सबसे प्रीमियम एसयूवी, ग्रैंड चेरोकी पर कंपनी इस महीने सबसे ज्यादा 4 लाख रुपये तक की छूट दे रही है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो एक लग्जरी ऑफ-रोडर खरीदना चाहते हैं. ग्रैंड चेरोकी में 272 hp वाला 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹63 लाख से शुरू होती है.

जीप वेव एक्सक्लूसिव प्रोग्राम

ग्रैंड चेरोकी खरीदने वाले ग्राहकों को न केवल कैश डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि उन्हें 'जीप वेव एक्सक्लूसिव' ओनरशिप प्रोग्राम का कॉम्पलीमेंट्री एक्सेस भी दिया जा रहा है. इस प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को 3 साल की वारंटी, प्रायोरिटी सर्विसिंग और एडवेंचर ट्रिप्स के लिए कंसीयज सर्विसेज जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं.