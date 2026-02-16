Jeep Meridian 'Track Edition' भारत में लॉन्च: अब तक का सबसे आरामदायक और दमदार अवतार

Jeep Meridian Track Edition: जीप इंडिया ने अपनी प्रीमियम 7-सीटर SUV का नया और एक्सक्लूसिव वर्जन Meridian Track Edition आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. 16 फरवरी 2026 को पुणे में हुए इस अनावरण के दौरान कंपनी ने इसे "अब तक का सबसे आरामदायक मेरिडियन" बताया है. यह एक लिमिटेड-रन (सीमित समय के लिए) स्पेशल एडिशन है, जिसे बोल्ड स्टाइलिंग और बेहतर केबिन सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है. ग्राहकों को लुभाने के लिए कंपनी इसके साथ 'Jeep Confidence 7' प्रोग्राम भी दे रही है, जिसमें 7 साल की वारंटी और मेंटेनेंस जैसे फायदे शामिल हैं.

ट्रैक एडिशन

मेरिडियन ट्रैक एडिशन को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग बनाने के लिए इसमें कई खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इसके बाहरी हिस्से में पियानो ब्लैक फिनिश वाले ग्रिल, बैज और मोल्डिंग्स दिए गए हैं, जो इसे बेहद आक्रामक लुक देते हैं. कार की पहचान इसके सिग्नेचर हुड डिकल (बोनट पर ग्राफ़िक्स) और स्पेशल 'Track Edition' बैजिंग से होती है. साथ ही, 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और न्यूट्रल ग्रे हाइलाइट्स वाली डार्क एस्प्रेसो ग्रिल इसकी रोड प्रेजेंस को और भी प्रीमियम बनाती हैं.

केबिन में लग्जरी और आरामदायक सीटिंग

इंटीरियर के मामले में जीप ने ग्राहकों के फीडबैक पर विशेष ध्यान दिया है. इस एडिशन की सबसे बड़ी खूबी इसकी 140 mm फुल-फॉरवर्ड स्लाइडिंग सेकंड रो (दूसरी पंक्ति) है. यह न केवल तीसरी पंक्ति में जाने का रास्ता आसान बनाती है, बल्कि लंबी यात्राओं के दौरान जगह को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट करने की सुविधा भी देती है. केबिन को डार्क एस्प्रेसो और स्प्रूस बेज फिनिश के साथ टुथेलो स्टिचिंग और क्विल्टिंग से सजाया गया है, जो अंदर बैठते ही एक आलीशान प्राइवेट जेट जैसा अहसास देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

परफॉरमेंस और ऑफ-रोडिंग क्षमता

मैकेनिकली, मेरिडियन ट्रैक एडिशन जीप के भरोसेमंद 2.0-लीटर मल्टीजेट II डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जो 170 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे सेगमेंट-फर्स्ट 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो 2WD और 4WD दोनों विकल्पो में उपलब्ध है. जीप का सिग्नेचर 'सीलेक-टेरेन' (Selec-Terrain) सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि यह कार न केवल चिकनी सड़को पर, बल्कि पथरीले और मुश्किल रास्तो पर भी उतनी ही मजबूती से चले.

कीमत

फीचर्स की बात करे तो इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन, अल्पाइन ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS जैसे सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. कीमत के मामले में, मेरिडियन ट्रैक AT की शुरुआती कीमत ₹35,95,000 (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसके 4x4 वेरिएंट की कीमत ₹37,82,000 है. इसके लिए बुकिंग अब जीप की आधिकारिक वेबसाइट और देश भर के डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है.