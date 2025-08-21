इस कंपनी ने वापस बुलाईं 80000 गाड़ियां, तकनीक में आई खराबी, परेशान हो गए ग्राहक

Jeep Recall Wrangler: Jeep कंपनी ने अपनी 80,00 Wrangler गाड़ी के लिए रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने यह रिकॉल कार में आई तकनीकी खराबी को बताया है. कंपनी के अनुसार Wrangler की गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) में समस्या देखने को मिल रही है. कंपनी इसे असेंबली में हुई एक गलती को बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) के अनुसार पिछले साल अक्टूबर 2024 में Wrangler की कई गाड़ियों की जांच शुरू की गई थी कि इन गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की वार्निंग लाइट आखिर क्यों जल रही है. आखिर कार कंपनी ने इसका पता लगा लिया है. कंपनी ने असेंबली में हुई एक गलती को बताया है, जिसकी वजह से केवल दब जाती है और वार्निंग लाइट शो हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Jeep Wrangler में आई तकनीकी खराबी

कंपनी ने अपनी जांच में यह पता लगाया है कि रिमोट स्टार्ट एंटीना केबल को रियर सीट बेल्ट के नीचे दबाया जा सकता है ,जिसकी वजह से कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग लाइट जलती रहती है. Jeep ने अमेरिका में Wrangler की 78,989 गाड़ियों के रिकॉल जारी किया है. आपको बता दें कि यह रिकॉल साल 2024 और 2025 की Wrangler कार के लिए है. कंपनी के अनुसार रिकॉल की गई गाड़ियों में सिर्फ 1 % में ही खराबी है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ डिजाइन नहीं, कीलेस एंट्री से लेकर GPS तक, जानिए कार के शार्क फिन एंटीना का असली मकसद

कंपनी भेजेगी नोटिफिकेशन

Jeep कंपनी ने जिन भी गाड़ियों को रिकॉल किया है उन गाड़ियों के मालिकों को इसे डीलरशिप पर ले जाना होगा. वहां गाड़ी की रिमोट स्टार्ट एंटीना केबल का टेस्ट किया जाएगा. अगर केवल में किसी प्रकार की खराबी निकलती है, तो इसे फ्री में बदला जाएगा. कंपनी अगले महीने से Jeep Wrangler के मालिकों को नोटिफिकेशन भेज सकती है. हालांकि Jeep ने भारत में किसी भी कार के लिए रिकॉल जारी नहीं किया है.