इस कंपनी ने वापस बुलाईं 80000 गाड़ियां, तकनीक में आई खराबी, परेशान हो गए ग्राहक
Advertisement
trendingNow12891178
Hindi Newsऑटोमोबाइल

इस कंपनी ने वापस बुलाईं 80000 गाड़ियां, तकनीक में आई खराबी, परेशान हो गए ग्राहक

Jeep Wrangler Recall: Jeep ने अमेरिका में Wrangler की लगभग 80,000 गाड़ियों को रिकॉल किया है. कंपनी ने इन गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में समस्या बताया है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस कंपनी ने वापस बुलाईं 80000 गाड़ियां, तकनीक में आई खराबी, परेशान हो गए ग्राहक

Jeep Recall Wrangler: Jeep कंपनी ने अपनी 80,00 Wrangler  गाड़ी के लिए रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने  यह रिकॉल कार में आई तकनीकी खराबी को बताया है. कंपनी के अनुसार Wrangler की गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) में समस्या देखने को मिल रही है. कंपनी इसे असेंबली में हुई एक गलती को बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) के अनुसार पिछले साल अक्टूबर 2024 में Wrangler की कई गाड़ियों की जांच शुरू की गई थी कि इन गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की वार्निंग लाइट आखिर क्यों जल रही है. आखिर कार कंपनी ने इसका पता लगा लिया है. कंपनी ने असेंबली में हुई एक गलती को बताया है, जिसकी वजह से केवल दब जाती है और वार्निंग लाइट शो हो रही है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

Jeep Wrangler में आई तकनीकी खराबी

कंपनी ने अपनी जांच में यह पता लगाया है कि रिमोट स्टार्ट एंटीना केबल को रियर सीट बेल्ट के नीचे दबाया जा सकता है ,जिसकी वजह से कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग लाइट जलती रहती है. Jeep ने अमेरिका में Wrangler की 78,989 गाड़ियों के रिकॉल जारी किया है. आपको बता दें कि यह रिकॉल साल 2024 और 2025 की Wrangler कार के लिए है. कंपनी के अनुसार रिकॉल की गई गाड़ियों में सिर्फ 1 % में ही खराबी है. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ डिजाइन नहीं, कीलेस एंट्री से लेकर GPS तक, जानिए कार के शार्क फिन एंटीना का असली मकसद

कंपनी भेजेगी नोटिफिकेशन 

Jeep कंपनी ने जिन भी गाड़ियों को रिकॉल किया है उन गाड़ियों के मालिकों को इसे डीलरशिप पर ले जाना होगा. वहां गाड़ी की रिमोट स्टार्ट एंटीना केबल का टेस्ट किया जाएगा. अगर केवल में किसी प्रकार की खराबी निकलती है, तो इसे फ्री में बदला जाएगा. कंपनी अगले महीने से Jeep Wrangler के मालिकों को नोटिफिकेशन भेज सकती है. हालांकि Jeep ने भारत में किसी भी कार के लिए रिकॉल जारी नहीं किया है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Jeep wrangler recallJeep Car

Trending news

इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
Kerala
एक्ट्रेस के आरोप पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, सियासी बवाल की इनसाइड स्टोरी
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Supreme Court
क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं?....समयसीमा तय करने पर CJI का सवाल
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ट्रंप टैरिफ पर गेम प्लान रेडी? मॉस्को में पुतिन से मिले जयशंकर, भारत-रूस की दोस्ती देख दंग रह जाएगी दुनिया
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
Vice President
सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, सोनिया समेत विपक्ष के दिग्‍गज नेता रहे मौजूद
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
;