Thar का बाप है Jeep Rubicon, क्या कीचड़ और क्या पहाड़, हर रास्ते पर चलेगा मजे से

Thar का बाप है Jeep Rubicon, क्या कीचड़ और क्या पहाड़, हर रास्ते पर चलेगा मजे से

Jeep Wrangler Rubicon: इस एसयूवी के आगे और पीछे दोनों टायरों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल होते हैं. इसका मतलब है कि अगर कोई टायर हवा में भी हो, तो बाकी टायरों को पूरी पावर मिलती रहती है, जिससे यह कीचड़ या फिसलन भरी जगह से आसानी से निकल जाती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:15 AM IST
Jeep Wrangler Rubicon: भारत में में अगर आपका बजट कम है और आप एक ऑफ-रोडिंग एसयूवी चाहते हैं तो महिंद्रा थार अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है लेकिन महिंद्रा थार का भी आप है Jeep Wrangler Rubicon जो ज़बरदस्त ऑफ-रोड क्षमताओं के साथ आता है. ये महज एक SUV नहीं, बल्कि पहाड़ों, कीचड़, और पथरीले रास्तों को आसानी से पार करने के लिए बनाई गई एक प्योर ऑफ-रोड मशीन है. ये एसयूवी क्यों खास है और ये किन फीचर्स से लैस है, इस बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. 

बेजोड़ ऑफ-रोड फीचर्स:
Locking Differentials (लॉकिंग डिफरेंशियल): Rubicon में आगे और पीछे दोनों टायरों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल होते हैं. इसका मतलब है कि अगर कोई टायर हवा में भी हो, तो बाकी टायरों को पूरी पावर मिलती रहती है, जिससे यह कीचड़ या फिसलन भरी जगह से आसानी से निकल जाती है.

Electronic Sway Bar Disconnect: यह फीचर ड्राइवर को एक बटन दबाकर फ्रंट एंटी-रोल बार (sway bar) को डिस्कनेक्ट करने देता है. इससे सस्पेंशन को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी (अधिक उठने-गिरने) मिलती है, ताकि पहिये चट्टानों और गहरे गड्ढों पर भी ज़मीन से चिपके रहें.

हैवी-ड्यूटी सस्पेंशन और एक्सल: इसमें मज़बूत Dana 44 एक्सल और बेहतर सस्पेंशन होते हैं, जो बड़ी-बड़ी चट्टानों और झटकों को झेलने की क्षमता रखते हैं.

हाई ग्राउंड क्लीयरेंस (High Ground Clearance): इसकी ऊँचाई इतनी होती है कि नीचे का हिस्सा पत्थरों या टीलों से टकराता नहीं है.

जहां Mahindra Thar अपनी कीमत और मज़बूती के लिए बेहतरीन है, वहीं Jeep Rubicon उन लोगों के लिए है जो 'गो-एनीवेयर' वाली एबिलिटी (हर जगह जाने की क्षमता) चाहते हैं. इसीलिए ऑफ-रोडिंग के शौकीन लोग इसे असली लीडर मानते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

