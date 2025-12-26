जॉन अब्राहम को गिफ्ट में मिली Hayabusa! लेकिन इसमें है एक बड़ा ट्विस्ट, जानकर रह जाएंगे दंग

John Abraham recieved special gift: John Abraham बॉलीवुड के एक्शन स्टार जॉन अब्राहम और उनकी मोटरसाइकिलों के प्रति दीवानगी किसी से छुपी नहीं है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रशंसक ने जॉन को उनकी पसंदीदा बाइक Suzuki Hayabusa का एक वर्किंग 'मिनी मॉडल' (छोटा रूप) गिफ्ट किया है. इस भावुक पल को कैमरे में कैद किया गया, जहाँ जॉन अपने फैन के इस अनोखे तोहफे को देखकर काफी उत्साहित और खुश नजर आए.

फैन का अनोखा तोहफा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जॉन अब्राहम हायाबूसा के इस छोटे मॉडल को बड़े गौर से देख रहे हैं. इस मिनी बाइक की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक चलता-फिरता छोटा इंजन और असली साइलेंसर (Exhaust) लगा हुआ है. तोहफा देखकर जॉन इतने खुश हुए कि उन्होंने मजाक में अपने प्रशंसक से पूछा, "क्या मुझे इसे चलाना चाहिए?" या "क्या मैं इस पर बैठ जाऊं?" उनके इस मजाकिया अंदाज ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया.

'धूम' फिल्म और हायाबूसा कनेक्शन

जॉन अब्राहम और सुजुकी हायाबूसा का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है. फिल्म 'धूम' (Dhoom) में जॉन ने इसी बाइक की सवारी की थी, जिसके बाद भारत में हायाबूसा की लोकप्रियता रातों-रात आसमान छूने लगी थी. यही वजह है कि उनके प्रशंसक आज भी उन्हें इसी बाइक से जोड़कर देखते हैं. इस फिल्म ने न केवल जॉन को एक 'बाइकर बॉय' के रूप में पहचान दिलाई, बल्कि देश के लाखों युवाओं को भी स्पोर्ट्स बाइक का दीवाना बना दिया.

क्या है बाइक के नाम का मतलब

जापानी भाषा में 'हायाबूसा ' का अर्थ पेरेग्रीन फाल्कन (Peregrine Falcon) होता है, जो दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है. 1999 में जब यह बाइक पहली बार लॉन्च हुई थी, तब यह दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मोटरसाइकिल बन गई थी. इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि प्रमुख बाइक निर्माताओं के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत बाइकों की रफ्तार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 300 किमी प्रति घंटे तक सीमित करना पड़ा था.

हायाबूसा की ताकत और भारत में कीमत

सुजकी हायाबूसा अपने भारी-भरकम डिजाइन और बेजोड़ ताकत के लिए जानी जाती है. वर्तमान में भारतीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 18.06 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसमें 1340 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 197 hp की पावर और 150 Nm का टॉर्क पैदा करता है. आज के समय में इस बाइक में ट्रैक्शन कट्रोल और राइडिंग मोड्स जैसे कई हाई-टेक फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक सुपरबाइक का दर्जा दिलाते हैं.