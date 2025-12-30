अब EV बेचने की चिंता खत्म, पुरानी होने पर कंपनी खुद देगी शानदार कीमत, JSW MG मोटर का बड़ा ऐलान

JSW MG Motor India: इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ग्राहक को भविष्य के लिए तीन विकल्प देता है: या तो वे अपनी कार रखें, या कंपनी को वापस कर दें, या फिर पुरानी कार देकर उसे अपग्रेड कर नए MG मॉडल से बदल लें.
JSW MG Motor India: JSW MG मोटर इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए देश की पहली 'एक्सटेंडेड एश्योर्ड बाय-बैक' स्कीम शुरू की है. अब तक कंपनियाँ केवल 3 साल तक की गारंटी देती थीं, लेकिन MG इंडिया पहली ऐसी कार-ब्रांड बन गई है जो 3 से लेकर 5 साल तक की रीसेल वैल्यू की गारंटी दे रही है. इसका मतलब है कि अगर आप MG की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो भविष्य में उसे बेचने के समय मिलने वाली कीमत की चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी.
पुरानी कार पर 60% तक की गारंटीड वैल्यू
इस प्रोग्राम के तहत MG EV मालिकों को उनकी कार की कंडीशन और चुने गए प्लान के आधार पर 40% से 60% तक की पुनर्विक्रय मूल्य की गारंटी दी जाएगी. उदाहरण के लिए, 3 साल के उपयोग के बाद कंपनी 60% तक की कीमत पर कार वापस लेने का वादा करती है. यह योजना किसी भी बैंक लोन या फाइनेंस स्कीम से स्वतंत्र है, यानी ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार इसे चुन सकते हैं. खास बात यह है कि अब कमर्शियल फ्लीट (जैसे टैक्सी या रेंटल) वाली MG ZS EV को भी इस स्कीम के दायरे में लाया गया है.
ग्राहकों के लिए अपग्रेड करना हुआ आसान
इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ग्राहक को भविष्य के लिए तीन विकल्प देता है: या तो वे अपनी कार रखें, या कंपनी को वापस कर दें, या फिर पुरानी कार देकर उसे अपग्रेड कर नए MG मॉडल से बदल लें. इससे ग्राहकों को बाजार में पुरानी कार के लिए ग्राहक ढूंढने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. साथ ही, लॉकटन इंडिया और ज़ूनो इंश्योरेस की पार्टनरशिप यह सुनिश्चित करती है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और कागजी झंझटों से मुक्त हो.