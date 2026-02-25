Advertisement
trendingNow13122146
Hindi NewsऑटोमोबाइलJSW मोटर्स का बड़ा धमाका: दिवाली 2026 तक लॉन्च होगी जेटूर T2 पर बेस्ड दमदार हाइब्रिड SUV

JSW मोटर्स का बड़ा धमाका: दिवाली 2026 तक लॉन्च होगी जेटूर T2 पर बेस्ड दमदार हाइब्रिड SUV

Jetour T2: टीजर में दिखाई गई SUV का लुक काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय मॉडल जेटूर T2 जैसा ही है. इसमें गोल हाउसिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल LED हेडलाइट स्ट्रिप्स और पिक्सल के आकार के LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JSW मोटर्स का बड़ा धमाका: दिवाली 2026 तक लॉन्च होगी जेटूर T2 पर बेस्ड दमदार हाइब्रिड SUV

Jetour T2: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है. दरअसल JSW मोटर्स ने अपनी पहली SUV का आधिकारिक टीज़र जारी कर दिया है, जो चीन की मशहूर 'जेटूर T2' (Jetour T2) पर बेस्ड है. कंपनी ने इसे दिवाली 2026 तक भारतीय सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा है. इस SUV की असेंबली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में की जाएगी.

दमदार डिजाइन
टीजर में दिखाई गई SUV का लुक काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय मॉडल जेटूर T2 जैसा ही है. इसमें गोल हाउसिंग के अंदर हॉरिजॉन्टल LED हेडलाइट स्ट्रिप्स और पिक्सल के आकार के LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं. इसका सीधा बोनट, बाहर की ओर निकले हुए बंपर और मस्कुलर व्हील आर्च इसे एक बेहतरीन ऑफ-रोडर वाली लुक देते हैं. हालांकि, भारतीय मॉडल में जेटूर की जगह JSW की बैजिंग होगी और इसके ओआरवीएम (ORVMs) अंतरराष्ट्रीय मॉडल के मुकाबले थोड़े छोटे नजर आ रहे हैं.

प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक
इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन होगा. भारत में इसे प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) सेटअप के साथ पेश किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 26.7kWh का बैटरी पैक मिलता है. यह सेटअप केवल बिजली पर लगभग 139 किमी की रेंज दे सकता है. भारत में यह गाड़ी फ्रंट-व्हील ड्राइव या ऑल-व्हील ड्राइव, किस ऑप्शन में आएगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन यह तकनीक माइलेज और पावर का बेहतरीन संतुलन पेश करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रीमियम फीचर्स 
SUV के अंदर ग्राहकों को लग्जरी का अनुभव मिलेगा. इसमें 15.6 इंच की बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 12-स्पीकर वाला सोनी (Sony) साउंड सिस्टम मिलने की उम्मीद है. आरामदायक सफर के लिए इसमें वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स होंगे. सुरक्षा के मामले में भी यह पीछे नहीं रहेगी; इसमें 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए जा सकते हैं.

कीमत और मुकाबला
JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल के अनुसार, कंपनी इस SUV को 15 से 30 लाख रुपये के बजट में लॉन्च करने की योजना बना रही है. इस कीमत के साथ, यह सीधे तौर पर महिंद्रा XUV 7XO (XUV700) और टाटा सफारी जैसी स्थापित गाड़ियों को कड़ी चुनौती देगी. हालांकि, चीनी कंपोनेंट्स के आयात में मंजूरी मिलने में हो रही देरी की वजह से इसकी लॉन्चिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से भारतीय ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम और किफायती विकल्प साबित होगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Jetour T2

Trending news

जितनी बार पीएम आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन...स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार पीएम आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन...स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?