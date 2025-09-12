Kapil Sharma के पास है लग्जरी कारों का तगड़ा कलेक्शन, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स को देते हैं टक्कर

Kapil Sharma Car Collection: कपिल शर्मा भारत के एकमात्र ऐसे कॉमेडियन हैं जो शानो-शौकत के मामले में बॉलीवुड एक्टर्स को टक्कर देते हैं, और उनका लग्जरी कार कलेक्शन इस बात की गवाही देता है.
Kapil Sharma Car Collection: आज शायद ही देश का कोई ऐसा शख्स होगा जो कपिल शर्मा को नहीं जानता है. कपिल शर्मा एक मात्र ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर किसी टॉप बॉलीवुड एक्टर जैसा मुकाम हासिल किया है. कपिल शर्मा लग्जरी कारों के शौकीन हैं और उनके पास ऐसी कारों का एक बड़ा कलेक्शन है, ऐसे में आज हम आपके लिए कपिल शर्मा के कार कलेक्शन में से कुछ सबसे तगड़ी कारें आपके लिए लेकर आए हैं जो सड़क पर निकल जाएं तो लोग उन्हें पीछे पलट कर नया देखें ऐसा नहीं हो सकता है.
मर्सिडीज बेंज एस350
मर्सिडीज बेंज एस350 में 3.0 लीटर V6 टर्बो इंजन लगा है, जो शक्तिशाली परफॉर्मेंस प्रदान करता है. माइलेज लगभग 10 किमी प्रति लीटर है. इस कार में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. सेफ्टी के लिए कार में ग्राहकों को एयरबैग्स, एबीएस और ईएसपी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. इस कार की कीमत लगभग 1.79 करोड़ रुपये है.
रेंज रोवर एवोक
ये एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसमें 2.0 लीटर टर्बो इनलाइन-4 इंजन लगाया गया है, जो शानदार पावर और टॉर्क देता है. एसयूवी में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. सुरक्षा और फीचर्स की बात करें तो कार में लेन असिस्ट और कई सेंसर्स शामिल हैं. इस एसयूवी की कीमत लगभग 67.90 लाख रुपये है.
वॉल्वो एक्ससी90
वॉल्वो एक्ससी90 की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है जो स्मूथ एक्सीलरेशन और दमदार परफॉर्मेंस देता है. इसका माइलेज लगभग 11 किमी प्रति लीटर है. इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. सुरक्षा में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फीचर्स जैसे कोलिजन मिटिगेशन, कई एयरबैग्स और ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स शामिल हैं.
डीसी वैनिटी वैन
डीसी वैनिटी वैन कपिल शर्मा की फ्लीट का लेटेस्ट जेम है. इसमें पावरफुल V8 इंजन है, जो मजबूत परफॉर्मेंस ऑफर करता है. इसमें ग्राहकों को इसकी कीमत तकरीबन 5.5 करोड़ रुपये है.