Maruti Brezza: चंदू चैम्पियन को बनाया गया देश के नंबर-1 SUV का ब्रांड एंबेसडर, फीचर्स के हिसाब से कीमत है काफी कम!

Maruti Brezza Brand Ambassador: देश की सबसे भरोसेमंद कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को अपनी जबरदस्त एसयूवी ब्रेजा का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. मारुति ने ब्रेजा को साल 2016 में लांच किया था. लांचिंग से लेकर अब तक कंपनी ने ब्रेजा की 12,00,000 से ज्यादा यूनिट बेची है. पिछले साल कंपनी ब्रेजा की 1,88,160 यूनिट बेचकर देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी की लिस्ट में टॉप पर थी. मार्केट में ब्रेजा को टक्कर देने के लिए टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO और स्कोडा काइलाक जैसी गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अब तक ब्रेजा को जबरदस्त टक्कर नहीं दे पाया है.

इंजन और परफार्मेंस

मारुति की ब्रेजा में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 101bhp की मैक्सिमम पावर और 136Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है. कार में मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मौजूद हैं. इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं.

