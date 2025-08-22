कावासाकी की 451cc रेसर बाइक बनी मिडिल क्लास की फेवरेट, धांसू पावर और स्पीड से किया मार्केट पर कब्जा!

Kawasaki Eliminator 500: कावासाकी ने अपनी नई बाइक कावासाकी एलिमिनेटर 500 को भारत में अप्रैल 2025 में लॉन्च कर दिया गया है इस बाइक में 451 सीसी का इंजन दिया गया है.
Trending Photos
Kawasaki: भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में जब भी स्पोर्टी या रेसिंग बाइक का नाम लिया जाता है तब कावासाकी का नाम जरूर आता है, Kawasaki एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी है, जो मोटरसाइकिलों, भारी उपकरणों, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, बनाने के लिए जानी जाती है साथ पर ये कंपनी रेसिंग बाइक बनाने के लिए जानी जाती है, आज हम आपको इसी कंपनी के सबसे तगड़े बाइक्स में से एक कावासाकी एलिमिनेटर 500 के बारे में बताएंगे जो अपने तगड़े इंजन के साथ अपने लुक के लिए भी जानी जाती है, ये बाइक मिडिल क्लास के लिए काफी महंगी है पर बाइक लवर्स के लिए ये बाइक किसी संजीवनी से कम नहीं है. आज हम इस बाइक के स्पेसिफिकेशन, जैसे इंजन, डिजाइन, लुक, और फीचर्स के बारे में बताएंगे.
डिजाइन
कावासाकी एलिमिनेटर 500 के डिजाइन की बात करें तो ये एक क्रूजर बाइक है, जिसे रेट्रो वाला आधुनिक लुक दिया गया है, साथ ही इस बाइक में नीची सीट, लंबा और निचला सिल्हूट और एक गोल एलईडी हेडलैंप जैसी फीचर्स दिए गए हैं, जो इस बाइक को एक क्लासिक लुक देने का काम करता है. साथ हीं इस बाइक में एस्प्लिट सीटें, क्सपोज्ड फ्रेम, वाइड हैंडलबार और आगे की ओर लगे फुटपेग दिए गए हैं, जो इस बाइक को आरामदायक बनाने का काम करता है.
फीचर्स
कावासाकी एलिमिनेटर 500 के फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-चैनल ABS, असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच, फुल-एलईडी लाइटिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक डिजिटल LCD क्लस्टर भी दिया गया है जो इसको इंजन के साथ फीचर्स के मामले में भी बेस्ट बनाने का काम करती है. इस गाड़ी को आसानी से लंबी दूरी के लिए चला सकते हैं.
इंजन
इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 451 सीसी का इंजन दिया गया है, साथ हीं ये लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो 44.3-45 एचपी का पावर और 42.6 एनएम टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, साथ हीं ये बाइक 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आता है, इस बाइक के माइलेज की बात करें तो ये बाइक 30 किलोमीटर प्रति लीटर है.
ये भी पढ़ें: 3996 सीसी... पावरफुल SUV और साथ में स्पोर्टी लुक! Porsche की सबसे तगड़ी कार
कीमत
कावासाकी एलिमिनेटर 500 के कीमत की बात करें तो इसका एक्स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है, अगर आप रेसिंग बाइक के शौकीन हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है.