कावासाकी की 451cc रेसर बाइक बनी मिडिल क्लास की फेवरेट, धांसू पावर और स्पीड से किया मार्केट पर कब्जा!
Advertisement
trendingNow12891877
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कावासाकी की 451cc रेसर बाइक बनी मिडिल क्लास की फेवरेट, धांसू पावर और स्पीड से किया मार्केट पर कब्जा!

Kawasaki Eliminator 500: कावासाकी ने अपनी नई बाइक कावासाकी एलिमिनेटर 500 को भारत में अप्रैल 2025 में लॉन्च कर दिया गया है इस बाइक में 451 सीसी का इंजन दिया गया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कावासाकी की 451cc रेसर बाइक बनी मिडिल क्लास की फेवरेट, धांसू पावर और स्पीड से किया मार्केट पर कब्जा!

Kawasaki: भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में जब भी स्पोर्टी या रेसिंग बाइक का नाम लिया जाता है तब कावासाकी का नाम जरूर आता है,  Kawasaki एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी है, जो मोटरसाइकिलों, भारी उपकरणों, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, बनाने के लिए जानी जाती है साथ पर ये कंपनी रेसिंग बाइक बनाने के लिए जानी जाती है, आज हम आपको इसी कंपनी के सबसे तगड़े बाइक्स में से एक कावासाकी एलिमिनेटर 500   के बारे में बताएंगे जो अपने तगड़े इंजन के साथ अपने लुक के लिए भी जानी जाती है, ये बाइक मिडिल क्लास के लिए काफी महंगी है पर बाइक लवर्स के लिए ये बाइक किसी संजीवनी से कम नहीं है. आज हम इस बाइक के स्पेसिफिकेशन, जैसे इंजन, डिजाइन, लुक, और फीचर्स के बारे में बताएंगे.

डिजाइन
 कावासाकी एलिमिनेटर 500 के डिजाइन की बात करें तो ये एक क्रूजर बाइक है, जिसे रेट्रो वाला आधुनिक लुक दिया गया है, साथ ही इस बाइक में नीची सीट, लंबा और निचला सिल्हूट और एक गोल एलईडी हेडलैंप जैसी फीचर्स दिए गए हैं, जो इस बाइक को एक क्लासिक लुक देने का काम करता है. साथ हीं इस बाइक में एस्प्लिट सीटें, क्सपोज्ड फ्रेम, वाइड हैंडलबार और आगे की ओर लगे फुटपेग दिए गए हैं, जो इस बाइक को आरामदायक बनाने का काम करता है.

फीचर्स 
 कावासाकी एलिमिनेटर 500 के फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-चैनल ABS, असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच, फुल-एलईडी लाइटिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक डिजिटल LCD क्लस्टर भी दिया गया है जो इसको इंजन के साथ फीचर्स के मामले में भी बेस्ट बनाने का काम करती है. इस गाड़ी को आसानी से लंबी दूरी के लिए चला सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन 
इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 451 सीसी का इंजन दिया गया है, साथ हीं ये लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो 44.3-45 एचपी का पावर और 42.6 एनएम टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, साथ हीं ये बाइक 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आता है, इस बाइक के माइलेज की बात करें तो ये बाइक 30 किलोमीटर प्रति लीटर है. 

ये भी पढ़ें: 3996 सीसी... पावरफुल SUV और साथ में स्पोर्टी लुक! Porsche की सबसे तगड़ी कार

कीमत
 कावासाकी एलिमिनेटर 500 के कीमत की बात करें तो इसका एक्स शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये है, अगर आप रेसिंग बाइक के शौकीन हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Kawasaki Eliminator 500

Trending news

आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंगेर में खानकाह रहमानी मस्जिद पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
;