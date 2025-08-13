Kawasaki का तोहफा! 1.30 लाख की भारी छूट के साथ मिल रही ये एडवेंचर बाइक, ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट

Kawasaki KLX 230 Offer: आज के जमाने में युवाओं को सबसे ज्यादा कावासाकी की बाइक पसंद आती है. हालांकि, Kawasaki मोटरसाइकिल की कीमत भी काफी अधिक होती है, जिस कारण लोग खरीद नहीं पाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Kawasaki अपनी एक बाइक पर करीब 1.30 लाख रुपये का भारी छूट दे रही है. अगर आप भी एक एडवेंचर और ऑफ-रोड राइडिंग मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं. Kawasaki klx 230 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है.

जानें कैसा है कावासाकी KLX 230 का इंजन

कावासाकी KLX 230 के इंजन की बात बात करें, तो इस बाइक में 233 cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 17.8 bhp का पावर और 18.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कावासाकी की यह बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है. इस बाइक का कर्ब वजन 136 किलोग्राम है. हालांकि, इस बाइक में लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जो इस बाइक को ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतर बनाता है. कावासाकी की इस बाइक में 7.6 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है.

कावासाकी KLX 230 फीचर्स

कावासाकी की इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट, डीआरएल और डुअल डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. जिस कारण मोटरसाइकिल बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाती है. इस बाइक में दो कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइम ग्रीन और Battle Grey जो एक शानदार लुक देते हैं. आपको ऑफ रोडिंग का शौक है , तो कावासाकी KLX 230 आपके लिए बेस्ट होने वाली है.



जानें कितने में मिलेगी बाइक

भारतीय बाजार में कावासाकी KLX 230 के दाम में भारी कटौती की गई है. इस बाइक का (एक्स-शोरूम) कीमत 3.33 लाख रुपये है. लेकिन अब इस बाइक में आपको 1.30 लाख रुपये का भारी छूट मिल रहा है, जिसके बाद यह बाइक आपको सिर्फ 1.99 लाख के (एक्स-शोरूम) कीमत पर मिल रही है. यह बाइक कावासाकी की ओर से आने वाली सबसे सस्ती मोटरसाइकिल बन चुकी है.