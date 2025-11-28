Advertisement
Kawasaki KLX230 vs Hero Xpulse 210, 5 कारण क्यों KLX230 है बेहतर ऑप्शन

Kawasaki KLX230 vs Hero Xpulse 210: Kawasaki KLX230 हल्की, अधिक ग्राउंड क्लियरेंस और लंबा सस्पेंशन ट्रैवल के साथ ऑफ‑रोड राइडिंग में Hero Xpulse 210 से बेहतर प्रदर्शन देती है. आज हम आपको Kawasaki KLX230 क्यों बेहतर है इसके बारे में बताएंगे.

Nov 28, 2025
Kawasaki KLX230 vs Hero Xpulse 210: भारत में एडवेंचर मोटरसाइकिल का सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और राइडर्स के पास चुनने के लिए कई शानदार ऑप्शन हैं. इस सेगमेंट में Hero Xpulse 210 और Kawasaki KLX230 दो लोकप्रिय मोटरसाइकिल हैं. हाल ही में Kawasaki KLX230 की कीमत लगभग 1.99 लाख रुपये हो गई है, जो Xpulse 210 के करीब है. अगर आप ऑफ‑रोड पर बेहतर प्रदर्शन चाहते हैं, तो KLX230 कई मायनों में Xpulse 210 से बेहतर साबित होती है. आज हम आपको  इसके 5 मुख्य कारण बताएंगे.

हल्की बाइक
ऑफ‑रोड राइडिंग में वजन बहुत मायने रखता है. KLX230 का वजन केवल 139 किलो है, जबकि Xpulse 210 का वजन 170 किलो है. यह 30 किलो का फर्क राइडर को कठिन रास्तों पर आसानी से बाइक संभालने, तेज मोड़ लेने और लंबे राइड के दौरान कम थकान महसूस कराने में मदद करता है.

हाई टॉर्क-टू-वेट रेशियो
KLX230 का पीक टॉर्क 18.3 Nm है, जबकि Xpulse 210 का 20.7 Nm है. लेकिन हल्की बॉडी के कारण KLX230 का टॉर्क-टू-वेट रेशियो 0.131 है, जो Xpulse के 0.123–0.121 से बेहतर है. इसका मतलब है कि KLX230 तेज गति पकड़ती है और ढलानों या मुश्किल ऑफ‑रोड कंडीशन्स में बेहतर प्रतिक्रिया देती है.

बेहतर पावर-टू-वेट रेशियो
KLX230 17.85 bhp की पावर देती है जबकि Xpulse 210 की पावर 24.26 bhp है. हल्की बॉडी के कारण KLX230 का पावर-टू-वेट रेशियो 0.128 है, जो Xpulse के करीब है. इसका फायदा यह होता है कि बाइक संकरे और कठिन ऑफ‑रोड रास्तों पर सहज और संतुलित प्रदर्शन देती है.

अधिक ग्राउंड क्लियरेंस
एडवेंचर राइडर्स के लिए ग्राउंड क्लियरेंस बहुत जरूरी है. KLX230 में 265 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि Xpulse में केवल 220 mm है. ज्यादा क्लियरेंस की वजह से राइडर को चट्टानों, लकड़ियों और गहरी खाईयों पर आसानी से बाइक चलाने का भरोसा मिलता है.

लंबा सस्पेंशन ट्रैवल
KLX230 में फ्रंट सस्पेंशन 240 mm और रियर 250 mm का है, जबकि Xpulse में 210 mm और 205 mm है. लंबा सस्पेंशन ट्रैवल ऑफ‑रोड झटकों को अच्छी तरह सोखता है, राइडिंग को आरामदायक बनाता है और बाइक को खराब रोड पर भी स्थिर रखता है.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

kawasaki klx230Hero Xpulse 210

