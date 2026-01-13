सुपर बाइक पर सबसे सस्ता डील... प्रीमियम कावासाकी निंजा 1000SX पर बंपर ऑफर, कीमत अब सिर्फ ₹12.99 लाख

Advertisement
Kawasaki Ninja 1000SX discount: कावासाकी निंजा 1000SX पर जनवरी 2026 में सीधे 1.43 लाख रुपये का खास डिस्काउंट है. यह ऑफर 31 जनवरी तक ही वैध है और प्रीमियम फीचर्स और दमदार पावर वाली बाइक खरीदने का शानदार मौका है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:14 AM IST
Kawasaki Ninja 1000SX discount: अगर आप अगले कुछ दिनों में प्रीमियम स्पोर्ट्स-टूरर बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. कावासाकी अपनी लोकप्रिय बाइक निंजा 1000SX पर जनवरी 2026 के दौरान खास डिस्काउंट ऑफर दे रही है. इस ऑफर में ग्राहक सीधे 1.43 लाख रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं. ध्यान रहे कि यह ऑफर सिर्फ 31 जनवरी 2026 तक ही वैलिड है.

बाइक के फीचर्स हैं धांसू
निंजा 1000SX में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. इसमें फुल-LED हेडलाइट और टेललाइट, 4.3-इंच फुल-कलर TFT डिस्प्ले और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है. बाइक में क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और मल्टीपल राइडिंग मोड्स भी हैं. एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और कम्फर्टेबल राइडिंग पोजिशन इसे लंबी दूरी की राइडिंग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं.

दमदार इंजन और पावर
कावासाकी निंजा 1000SX में 1,043cc का इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. यह इंजन स्मूद परफॉर्मेंस के साथ दमदार पावर देता है. बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और क्विक-शिफ्टर सपोर्ट भी मिलता है. यह कॉम्बिनेशन राइडिंग को ज्यादा मजेदार और सहज बनाता है.

कीमत और डिस्काउंट
भारतीय बाजार में निंजा 1000SX की एक्स-शोरूम कीमत डिस्काउंट के बाद करीब 12.99 लाख रुपये रह गई है. ग्राहक इस कीमत पर प्रीमियम बाइक के साथ कई एडवांस फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस का मजा ले सकते हैं. ऑफर का फायदा उठाने के लिए नजदीकी कावासाकी डीलरशिप से संपर्क करना जरूरी है.

ऑफर की वैलिडिटी
ध्यान रहे कि यह डिस्काउंट ऑफर केवल 31 जनवरी 2026 तक ही उपलब्ध है. अगर आप स्पोर्ट्स-टूरर बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह समय परफेक्ट है. ऑफर का लाभ उठाकर निंजा 1000SX जैसी प्रीमियम बाइक को कम कीमत में घर लाना संभव है. यह ऑफर बाइक प्रेमियों के लिए शानदार मौका साबित हो सकता है.

ninja 1000sx

