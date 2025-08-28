Kawasaki ने उठाया नई Ninja 650, Versys 650 और Vulcan S से पर्दा, जानें खासियत
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Kawasaki ने उठाया नई Ninja 650, Versys 650 और Vulcan S से पर्दा, जानें खासियत

2026 Kawasaki Ninja 650, Versys 650, Vulcan: Kawasaki ने अपनी 2026 लाइनअप को अपडेट करके पेश कर दिया है जिसमें काफी सारे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:48 AM IST
2026 Kawasaki Ninja 650, Versys 650, Vulcan: Kawasaki ने अपनी 2026 लाइनअप को अपडेट कर दिया है और Ninja 650 Versys 650 और Vulcan S के नए मार्केट में उतार दिए हैं. Ninja 650 को अपडेट के तौर पर 4.3 इंच का LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाने वाला है. इसके अलावा Versys 650 को नया कलर और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा. Vulcan S को नए कलर से अपडेट किया गया है. 

2026 कावासाकी निंजा 650

2026 कावासाकी निंजा 650 निंजा 650 दुनिया में बिकने वाली सबसे लोकप्रिय मिडिल-वेट स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिलों में से एक है. इस मोटरसाइकिल को कंपनी दो रंगों में पेश कर रही है जिनमें से एक लाइम ग्रीन है, वहीं दूसरा कलर मेटैलिक मैट व्हाइट टिशू सिल्वर X मेटैलिक फ़्लैट स्पार्क ब्लैक है. ये कलर थोड़ा अलग और अट्रैक्टिव है. कंपनी ने इस बाइक में 4.3-इंच कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल किया है. 

2026 कावासाकी वर्सेस 650

कावासाकी की मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर, वर्सेस 650, दुनिया और भारत में बिकने वाली सबसे लोकप्रिय एडवेंचर बाइक्स में से एक है. अप्रैल 2025 के अपडेट के अनुसार, कावासाकी वर्सेस 650 को एकमात्र मेटैलिक मैट ग्रेफेनस्टील ग्रे कलरवे में पेश किया गया था, जिसे MY26 संस्करण के साथ एक नए कलरवे से बदल दिया जाएगा.

मेटैलिक डीप ब्लू X मेटैलिक स्पार्क ब्लैक नाम का यह नया रंग कावासाकी के पारंपरिक रंगों में बिल्कुल अलग है. नए रंग के अलावा, 2026 वर्सेस 650 में नेविगेशन और वॉइस कमांड फ़ीचर भी हैं, जो इसके 4.3-इंच कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जुड़े हैं, जिसे कावा के राइडोलॉजी ऐप के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है.

2026 कावासाकी वल्कन एस

कावासाकी के मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर और मिडिल-वेट स्पोर्ट्स क्रूज़र की तरह, कंपनी का मिडिल-वेट क्रूज़र भी 2026 मॉडल में अपडेट के लिए तैयार है. 2026 वर्सेस 650 और 2026 निंजा 650 के विपरीत, 2026 वल्कन एस नेविगेशन और वॉइस कमांड देने के लिए रंगीन एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लैस नहीं है. 2026 कावासाकी वल्कन एस, 2026 मॉडल के साथ एक नया रंग पेश कर रही है. 2025 मॉडल में देखे गए मेटैलिक मैट ग्रेफाइट ग्रे X मेटालिक मैट कार्बन ग्रे कलरवे की तुलना में, नया मेटालिक ग्रेफाइट ग्रे X मेटालिक स्पार्क ब्लैक इसका उल्टा संस्करण जैसा दिखता है.

2026 मॉडल के साथ, कावासाकी एक नया रंग पेश कर रही है. MY25 वर्ज़न में देखे गए मेटैलिक मैट ग्रेफाइट ग्रे X मेटैलिक मैट कार्बन ग्रे रंग की तुलना में, नया मेटैलिक ग्रेफाइट ग्रे X मेटैलिक स्पार्क ब्लैक इसका उल्टा वर्ज़न लगता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Kawasaki Bike Update

;