रॉयल एनफील्ड की टेंशन बढ़ाने आई Kawasaki W230 रेट्रो-रोडस्टर, देखकर दीवाने हुए ग्राहक

Kawasaki w230: कावासाकी ने हाल ही में यूके बाज़ार में अपनी नई 2026 मॉडल की W230 रेट्रो-रोडस्टर मोटरसाइकिल को पेश किया है, जिसकी कीमत और डिलीवरी साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है. यह बाइक Kawasaki के प्रतिष्ठित 'W' लाइनअप का विस्तार है और इसका डिज़ाइन क्लासिक रेट्रो-रोडस्टर थीम पर आधारित है. भारत के संदर्भ में यह लॉन्च काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि कंपनी आने वाले वर्षों में भारतीय बाज़ार में बिक रही W175 की जगह W230 को पेश कर सकती है. यह 233cc की बाइक अपनी इंजन क्षमता और स्टाइल के साथ सीधे तौर पर भारत में Royal Enfield Hunter 350 जैसी लोकप्रिय रेट्रो बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी.

2. डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन्स

Kawasaki W230 एक बेहद आकर्षक रेट्रो डिज़ाइन के साथ आती है, जिसमें गोल हेडलाइट, क्रोम-फिनिश्ड फ्यूल टैंक और क्लासिक साइड पैनल का उपयोग किया गया है, जो इसे एक एलिगेंट लुक देते हैं. इस बाइक में 233cc का 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, 2 वाल्व, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो लगभग 17 hp की हॉर्सपावर और 14.0 lb-ft का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम (ABS) जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीक भी मौजूद है. अपनी रेट्रो अपील के बावजूद, W230 का ग्राउंड क्लीयरेंस 5.9 इंच और व्हीलबेस 55.7 इंच है, जो इसे सड़कों पर स्थिर बनाता है.

3. इंजन और राइडिंग एक्सपीरियंस

W230 में इस्तेमाल किया गया 233cc का एयर-कूल्ड इंजन वही है जो कंपनी अपनी KLX230 में उपयोग करती है. हालांकि, रेट्रो-रोडस्टर होने के कारण W230 का गियरिंग (Gearing) लेडबैक और आरामदायक राइडिंग स्टाइल के अनुकूल अलग तरह से ट्यून किया जाएगा, जबकि KLX230 का गियरिंग ऑफ-रोड उपयोग के लिए अधिक आक्रामक होता है. इंजन की शक्ति शहरी यातायात और हल्की हाईवे राइडिंग दोनों के लिए पर्याप्त है. फ्रंट में 37mm टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ ट्विन शॉक्स मिलते हैं, जो आरामदायक सस्पेंशन सेटअप प्रदान करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

4. हल्का वज़न

Kawasaki W230 की सबसे बड़ी खूबी इसका कम वज़न और आसान हैंडलिंग है. इसका अनुमानित कर्ब वज़न (Kerb Weight) लगभग 143 किलोग्राम (315.3 lb) है, जो इसे अपने सेगमेंट की अन्य भारी बाइक्स की तुलना में काफी हल्का बनाता है. इसके अलावा, इसकी सीट की ऊँचाई केवल 745mm (29.3 इंच) है. यह कम सीट हाइट और हल्का वज़न इस बाइक को नए राइडर्स, छोटे कद वाले सवारों और शहर में रोज़ाना आवागमन करने वालों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है, क्योंकि इसे ट्रैफिक में संभालना बहुत आसान होगा. बाइक में 12-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो छोटे सफर के लिए पर्याप्त है.

5. भारत में लोकलाइज़ेशन

भारत में, Kawasaki W175 को उसके फीचर्स और कीमत के अनुपात में महंगा माना जाता है, जिससे वह बाज़ार में अपनी मज़बूत पकड़ नहीं बना पाई है. इसी को देखते हुए, W230 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. चूंकि Kawasaki ने अपनी KLX230 के कुछ हिस्सों का भारत में लोकलाइज़ेशन किया है, जिससे उसकी कीमत काफी कम हुई है, यह उम्मीद की जा रही है कि W230 को भी बड़े पैमाने पर लोकलाइज़ किया जाएगा. अगर इसकी कीमत W175 के मुकाबले आकर्षक रखी जाती है, तो यह न केवल Yamaha XSR 155 जैसे उभरते रेट्रो सेगमेंट को चुनौती देगी, बल्कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को भी कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखेगी, जिससे यह भारतीय रेट्रो-रोडस्टर सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन जाएगी.