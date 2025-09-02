Kawasaki ZX-6R vs CBR650R: कौन सी बाइक मोटो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन? जानें फीचर्स और कीमत
Advertisement
trendingNow12905770
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Kawasaki ZX-6R vs CBR650R: कौन सी बाइक मोटो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन? जानें फीचर्स और कीमत

Kawasaki ZX-6R vs CBR650R: आज हम आपके लिए दो दमदार और मस्कुलर बाइक लेकर आए हैं, जिसे देख कर हर कोई सेल्फी लेने पर मजबूर हो जाएगा. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो kawasaki zx6r और Honda CBR650R है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kawasaki ZX-6R vs CBR650R: कौन सी बाइक मोटो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन? जानें फीचर्स और कीमत

Kawasaki ZX-6R vs Honda CBR650R: भारतीय बाजार में कई सारी टू-व्हीलर कंपनियां मौजूद हैं, जो अपनी बाइक्स में एक से बढ़कर एक फीचर्स देते हैं. आप भी एक ऐसी बाइक की तलाश में है,जिससे मोटो ब्लागिंग कर सकें और लोगों का रिएक्शन कैप्चर कर सकें. लेकिन कंफ्यूज हैं, की कौन-सी बाइक खरीदने बेस्ट होगा, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपके लिए दो दमदार और मस्कुलर बाइक लेकर आए हैं, जिसे देख कर हर कोई सेल्फी लेने पर मजबूर हो जाएगा. आप जब भी इस बाइक को लेकर सड़कों पर निकलेंगे, तो हर कोई एक बार मुड़कर जरूर देखेगा. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो kawasaki zx6r और Honda CBR650R है. आज हम आपको इस खबर में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इस बाइक के बारे में. 

fallback

kawasaki zx6r और Honda CBR650R के फीचर्स और इंजन

kawasaki zx6r के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, TFT स्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलैंप और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक के इंजन की बात करें, तो इसमें 636 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 122.03 बीएचपी की पावर और 69 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने इस बाइक में 17 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

Honda CBR650R के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में कंपनी ने 5 इंच का डिजिटल कंसोल, टीएफटी, DRLs और कॉल/एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस बाइक के इंजन की बात करें, तो होंडा ने इसमें 649 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 93.8 बीएचपी की पावर और 63 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. 

यह भी पढ़ें: फैमिली के लिए बेस्ट Tata Curvv EV, 3 लाख के डाउन पेमेंट पर ले जाएं घर, सिर्फ इतनी देनी होगी EMI

kawasaki zx6r और Honda CBR650R की कीमत

Honda CBR650R की (एक्स-शोरूम) कीमत 10,39,948 रुपये है. वहीं kawasaki zx6r को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 11,69,000 रुपये खर्च करने होंगे. 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Kawasaki ZX-6R vs Honda CBR650RBike Comparison

Trending news

मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
;