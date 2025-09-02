Kawasaki ZX-6R vs CBR650R: कौन सी बाइक मोटो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन? जानें फीचर्स और कीमत

Kawasaki ZX-6R vs Honda CBR650R: भारतीय बाजार में कई सारी टू-व्हीलर कंपनियां मौजूद हैं, जो अपनी बाइक्स में एक से बढ़कर एक फीचर्स देते हैं. आप भी एक ऐसी बाइक की तलाश में है,जिससे मोटो ब्लागिंग कर सकें और लोगों का रिएक्शन कैप्चर कर सकें. लेकिन कंफ्यूज हैं, की कौन-सी बाइक खरीदने बेस्ट होगा, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपके लिए दो दमदार और मस्कुलर बाइक लेकर आए हैं, जिसे देख कर हर कोई सेल्फी लेने पर मजबूर हो जाएगा. आप जब भी इस बाइक को लेकर सड़कों पर निकलेंगे, तो हर कोई एक बार मुड़कर जरूर देखेगा. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो kawasaki zx6r और Honda CBR650R है. आज हम आपको इस खबर में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इस बाइक के बारे में.

kawasaki zx6r और Honda CBR650R के फीचर्स और इंजन

kawasaki zx6r के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, TFT स्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलैंप और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक के इंजन की बात करें, तो इसमें 636 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 122.03 बीएचपी की पावर और 69 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी ने इस बाइक में 17 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है.

Honda CBR650R के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में कंपनी ने 5 इंच का डिजिटल कंसोल, टीएफटी, DRLs और कॉल/एसएमएस अलर्ट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस बाइक के इंजन की बात करें, तो होंडा ने इसमें 649 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 93.8 बीएचपी की पावर और 63 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है.

kawasaki zx6r और Honda CBR650R की कीमत

Honda CBR650R की (एक्स-शोरूम) कीमत 10,39,948 रुपये है. वहीं kawasaki zx6r को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 11,69,000 रुपये खर्च करने होंगे.