मिडिल क्लास की रेसिंग बाइक! सिर्फ 1.99 लाख में मिल रही है 292cc की दमदार मोटरसाइकिल, 40 km/h का है माइलेज

keeway rr300: Keeway मोटो हंगरी की कंपनी है आज हम इस कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए keeway rr300 के बारे में बताएंगे, इस बाइक को इंडिया में 17 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लॉन्च होते ही इस बाइक ने सबका ध्यान दमदार लुक और स्टाइलिश होने के कारण अपनी तरफ खींच लिया है, साथ ही इस बाइक में कमाल के इंजन और फीचर्स दिए गए.

डिजाइन

Keeway मोटो की तरफ से लॉन्च किए गए कीवे RR300 की डिजाइन की बात करे तो ये फुल फेयरिंग बाइक है साथ ही इसमें बूमरैंग स्टाइल के DRLs दिए गए हैं जो इस बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है, अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आपको रंगों के कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें सफेद,काला और लाल रंग शामिल है, बाइक के लॉन्च होते ही इसका कम्पेयर TVS Apache RR 310 और BMW G 310 RR जैसे बाइक से किया जाने लगा है.

इंजन

Keeway मोटो की कमाल के बाइक RR300 में 292 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो लिक्विड-कूल्ड के टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन है, साथ ही इस बाइक का इंजन 27.5 बीएचपी की पावर और 25 एनएम का पीक टार्क जनरेट करने का काम करता है, RR300 के इंजन के साथ स्लिपर क्लच वाला छह-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया, जो इस बाइक को रेसिंग बाइक बनाने में मदद करती है, अगर इस बाइक की टॉप स्पीड देखी जाए तो इसकी अधिकतम स्पीड 139 किमी/घंटा है

फीचर्स

Keeway मोटो की तरफ से लॉन्च किए गए कीवे RR300 सिर्फ अपने दमदार लुक और इंजन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी फीचर्स के लिए भी जाना जाता है इस बाइक में ट्रेलिस फ्रेम भी लगा हुआ है और आगे की तरफ यूएसडी फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है , और इस बाइक के ब्रेक की बात करें तो इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस लगाए गए हैं , और साथ ही इसमें 17-इंच के पहिये दिए गए हैं.

कीमत और माइलेज

इस बाइक की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 1.99 लाख रुपये है अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट बाइक हो सकता है, इस बाइक का माइलेज भी 40 किलोमीटर प्रति लीटर है जो मीडिल क्लास के लिए बेहतर है.