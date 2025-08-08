मिडिल क्लास की रेसिंग बाइक! सिर्फ 1.99 लाख में मिल रही है 292cc की दमदार मोटरसाइकिल, 40 km/h का है माइलेज
Advertisement
trendingNow12871748
Hindi Newsऑटोमोबाइल

मिडिल क्लास की रेसिंग बाइक! सिर्फ 1.99 लाख में मिल रही है 292cc की दमदार मोटरसाइकिल, 40 km/h का है माइलेज

keeway rr300: Keeway मोटो ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक को लॉन्च कर दिया है, इस बाइक का इंजन 292cc का है. साथ ही ये 27.5 HP की पावर और 25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल क्लास की रेसिंग बाइक! सिर्फ 1.99 लाख में मिल रही है 292cc की दमदार मोटरसाइकिल, 40 km/h का है माइलेज

keeway rr300: Keeway मोटो हंगरी की कंपनी है आज हम इस कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए  keeway rr300 के बारे में बताएंगे, इस बाइक को इंडिया में 17 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लॉन्च होते ही इस बाइक ने सबका ध्यान दमदार लुक और स्टाइलिश होने के कारण अपनी तरफ खींच लिया है, साथ ही इस बाइक में कमाल के इंजन और फीचर्स दिए गए. 

डिजाइन
Keeway मोटो की तरफ से लॉन्च किए गए कीवे RR300 की डिजाइन की बात करे तो ये फुल फेयरिंग बाइक है साथ ही इसमें बूमरैंग स्टाइल के DRLs दिए गए हैं जो इस बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है, अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आपको रंगों के कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें सफेद,काला और लाल रंग शामिल है, बाइक के लॉन्च होते ही इसका कम्पेयर TVS Apache RR 310 और BMW G 310 RR जैसे बाइक से किया जाने लगा है.

इंजन 
Keeway मोटो  की कमाल के बाइक RR300 में 292 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो लिक्विड-कूल्ड के टेक्नोलॉजी पर आधारित इंजन है, साथ ही इस बाइक का इंजन 27.5 बीएचपी की पावर और 25 एनएम का पीक टार्क जनरेट करने का काम करता है,  RR300 के इंजन के साथ स्लिपर क्लच वाला छह-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया, जो इस बाइक को रेसिंग बाइक बनाने में मदद करती है, अगर इस बाइक की टॉप स्पीड देखी जाए तो इसकी अधिकतम स्पीड 139 किमी/घंटा है 

फीचर्स
Keeway मोटो की तरफ से लॉन्च किए गए कीवे RR300 सिर्फ अपने दमदार  लुक और इंजन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी फीचर्स के लिए भी जाना जाता है इस बाइक में ट्रेलिस फ्रेम भी लगा हुआ है और आगे की तरफ यूएसडी फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है , और इस बाइक के ब्रेक की बात करें तो इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस लगाए गए हैं , और साथ ही इसमें 17-इंच के पहिये दिए गए हैं.

कीमत और माइलेज
इस बाइक की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो 1.99 लाख रुपये है अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट बाइक हो सकता है, इस बाइक का माइलेज भी 40 किलोमीटर प्रति लीटर है जो मीडिल क्लास के लिए बेहतर है.

About the Author
author img
हर्ष सिंह

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Keeway RR300Keeway RR300 priceKnow features and price

Trending news

World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट
#Breaking news
World News In Hindi Live: हम बात नहीं करेंगे...ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, 50% टैरिफ बढ़ाया अब क्या है प्लान,जानें पल-पल की अपडेट
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
;