अमेरिका में धमाल मचाने को तैयार जापान की Kei कारें, प्रेसिडेंट ट्रम्प नए कह दी बड़ी बात

Kei Cars in America: राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केई कारों को "बहुत छोटी और क्यूट" बताया और विश्वास जताया कि वे अमेरिकी बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:59 PM IST
Kei Cars in America: अमेरिका में जापानी केई कारों (Kei Cars) के प्रवेश का मार्ग अब साफ हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में अपनी जापान यात्रा के दौरान इन छोटी और आकर्षक कारों से काफी प्रभावित हुए थे, उन्होंने अब अमेरिका में इनके बनने और बिकने की अनुमति देने का रास्ता साफ कर दिया है. भले ही सुरक्षा और गति को लेकर लंबे समय से चिंताएं बनी हुई थीं, लेकिन ट्रंप ने इन नियमों में ढील देने का संकेत दिया है.

अमेरिकी सड़कों पर केई कारें 
राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केई कारों को "बहुत छोटी और क्यूट" बताया और विश्वास जताया कि वे अमेरिकी बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं. उन्होंने परिवहन मंत्री सीन डफी को इन कारों के उत्पादन को मंजूरी देने का आदेश भी दिया है. हालांकि, वर्षों से चली आ रही यह चिंता अपनी जगह बरकरार है कि केई कारें, जो एशियाई देशों में बेहद लोकप्रिय हैं, वर्तमान में अमेरिकी सुरक्षा और क्रैश-टेस्ट मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं.

मौजूदा अमेरिकी कानून के तहत, केवल 25 साल से अधिक पुरानी कारों को ही इन मानकों के बिना आयात करने की अनुमति है. यही वजह है कि केई कारों के कुछ पुराने मॉडल अमेरिकी कार-प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्हें कई राज्यों में केवल निजी संपत्ति या कम गति वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि गति और ताकत के मामले में ये कारें अमेरिका की बड़े एसयूवी और ट्रकों से भरी सड़कों के लिए कमजोर साबित हो सकती हैं.

जापान में लोकप्रियता 
जापान में, केई कारें सभी नई कार बिक्री का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं. ये कारें अपनी कॉम्पैक्टनेस और कम बजट के कारण संकरी सड़कों वाले शहरों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय हैं. हालांकि, ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के ऑटो विश्लेषक तात्सुओ योशिदा का मानना है कि अमेरिका जैसे बड़े बाजार में इन कारों का बिजनेस मॉडल, उनकी कीमतों और लागतों के कारण, शायद फिट न हो.

केई कारों को लेकर ट्रंप प्रशासन का यह कदम अमेरिका और जापान के बीच चल रहे व्यापारिक समीकरणों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. इसे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताओं और यात्री वाहनों के आयात-निर्यात से जोड़ा गया है. ट्रंप प्रशासन का यह फैसला अमेरिकी बाजार में छोटे, ईंधन-किफायती वाहनों के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है, लेकिन यह कितना व्यावहारिक साबित होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट हो सकेगा.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

kei cars

