सिर्फ 250cc में मचाएगी तूफान! जबरदस्त पावर और धांसू फीचर्स के साथ आती है ये बाइक, यूथ की है पहली पसंद
सिर्फ 250cc में मचाएगी तूफान! जबरदस्त पावर और धांसू फीचर्स के साथ आती है ये बाइक, यूथ की है पहली पसंद

Keyway K-Lite 250V: आज हम आपको कीवे K-लाइट 250V के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे, कंपनी के मुताबिक इस बाइक में 249सीसी का इंजन दिया गया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:32 AM IST
सिर्फ 250cc में मचाएगी तूफान! जबरदस्त पावर और धांसू फीचर्स के साथ आती है ये बाइक, यूथ की है पहली पसंद

Keyway: कीवे एक हंगरियन कंपनी है, पर इसके मूल मालिक की बात करें तो इस कंपनी के मूल मालिक चाइनीज कंपनी QJ Group है. कीवे दुनिया भर में स्कूटर और मोटरसाइकिल बेचने का काम करती है और साथ हीं ये बाइक कंपनी ने भारत में भी अच्छी पकड़ बना ली है, आज हम इस कंपनी के कीवे K-लाइट 250V के बारे में बताएंगे, ये एक क्रूजर बाइक है जो दमदार इंजन के साथ आता है जो आरामदायक बाइक के तौर पर भी जाना जाती है, साथ ही इस बाइक को रेट्रो बाइक के स्टाइल में बनाया गया है जो आज कल के युवाओं को काफी पसंद आ रहा है.

डिजाइन और लुक 
कीवे के  K-लाइट 250V मॉडल के डिजाइन और लुक की बात करें तो इस बाइक को रेट्रो डिजाइन, राउंड हेडलैंप, सर्कुलर टर्न इंडिकेटर और एक मस्कुलर फ्यूल टैंक दिए गए हैं जो इस बाइक को दमदार डिजाइन वाला क्रुजर बाइक बनाता है, साथ ही इसके ड्राइव सिस्टम की बात करें तो ये बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और टायर की बात करें तो इस बाइक की फ्रंट टायर की चौड़ाई 120mm और रियर टायर की चौड़ाई 140mm है, और ये मैट ब्लैक, मैट ब्लू और मैट डार्क ग्रे रंगों में आसानी से मिल जाता है. 

यह भी पढ़े: 3996 सीसी... पावरफुल SUV और साथ में स्पोर्टी लुक! Porsche की सबसे तगड़ी कार

इंजन 
कीवे के  K-लाइट 250V मॉडल के इंजन की बात करें तो इसका इंजन 249 सीसी का है साथ ही ये एयर-कूल्ड और 4-वाल्व वी-ट्विन इंजन है, जो 8500 RPM पर 18.7 hp की पावर और 5500 RPM पर 19 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, ये बाइक 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है और इस तगड़े बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो 125 km/h है और माइलेज की बात करें तो इस बाइक का माइलेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर है जो एक क्रुजर बाइक के हिसाब से अच्छा है

फीचर्स 
कीवे के  K-लाइट 250V मॉडल के फीचर्स की बात करें तो इसमें बेल्ट ड्राइव, डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक, गोल एलईडी हेडलैंप, फ्यूल टैंक पर एलसीडी डैशबोर्ड और 20 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई जो इस बाइक को फीचर्स के मामले में भी बेस्ट बनाने का काम करता है.

कीमत 
कीवे के  K-लाइट 250V मॉडल के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 2,49,000 रुपये है जो एक 250 सीसी वाली बाइक के लिए सही है, अगर आप स्पोर्टी लुक के साथ थोड़ी दमदार बाइक लेना चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

