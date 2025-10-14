Kia ने दिया ग्राहकों को बड़ा तोहफा, गाड़ियों पर मिलेगी 7 साल की वारंटी

Kia Expanded Vehicles Warranty: कार निर्माता कंपनी किआ इंडिया ने अपने एक्सटेंडेड वारंटी प्रोग्राम को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल तक कर दिया है. यह अवधि वाहन की डिलीवरी की तारीख से लागू होगी. यह पहल ग्राहकों को बेहतर ऑनरशिप एक्सपीरियंस और लॉंगटर्म भरोसा एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है.

नई 7-साल की एक्सटेंडेड वारंटी किआ सेल्टोस, सोनेट, साइरस और कैरेंस के नए एवं मौजूदा दोनों ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. जिन ग्राहकों के पास पहले से 5-साल की वारंटी है, वे इसे 5+2 वर्ष की योजना में अपग्रेड कर सकते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 32,170 रुपये (कर रहित) है. नए ग्राहकों के लिए 7-साल की एक्सटेंडेड वारंटी 47,249 रुपये से शुरू होती है. यह सुविधा देशभर के किसी भी अधिकृत किआ डीलरशिप से प्राप्त की जा सकती है.

सितंबर में घटी है सेल

कार मैन्युफैक्चरर Kia इंडिया (Kia India) ने सितंबर महीने की बिक्री रिपोर्ट हाल ही में जारी की थी. किया इंडिया ने कहा कि सितंबर में उसकी बिक्री 3 प्रतिशत घटकर 22,700 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में 23,523 यूनिट थी. कंपनी ने बयान में कहा कि हाल ही में लागू किए गए GST सुधारों और खरीदारों को मिलने वाले वित्तीय लाभ ने ग्राहकों की धारणा को मजबूत किया है. इसके अलावा, त्योहारी सीजन की शुरुआत ने प्रोडक्शन पोर्टफोलियो की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ाई है.