1482cc इंजन वाली 6-सीटर कार ने मचाया धमाल! MPV सेगमेंट की सबसे बेस्ट चॉइस, लक्जरी फीचर्स से भरपूर

Kia Carens Clavis: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में बड़ी गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, और इसी कड़ी में Kia ने अपनी नई Carens Clavis को लॉन्च कर दिया है, यह गाड़ी न सिर्फ अपने मॉडर्न डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स से ग्राहकों को बहुत पसंद आ रही है, बल्कि इसमें दी गई जगह और कम्फर्ट मिडिल क्लास के लिए बेहतर ऑप्शन बनाती है, Kia पहले ही अपनी कारों के डिजाइन और फीचर्स के मामले में भारतीय मार्केट में मजबूत पकड़ बना चुकी है.

डिजाइन

Kia Carens Clavis के डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन बेहद स्टाइलिश और दमदार है, इसमें शार्प LED हेडलैंप्स और DRLs मिलता है जो इसे एक प्रीमियम लुक देने का काम करते हैं, साइड प्रोफाइल में क्रोम गार्निश और अलॉय व्हील्स इसके लुक को और बेहतर बनाते हैं, रियर में LED टेललैंप्स और स्पोर्टी बंपर मिलता है.

इंजन

Kia Carens Clavis की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.4 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, वहीं डीजल वेरिएंट की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर CRDi इंजन दिया गया है, जो लंबी दूरी में शानदार माइलेज देने का काम करती है, ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DCT और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं.

फीचर्स

Carens Clavis के फीचर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ आता है, साथ हीं इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स आते हैं, और इसका केबिन बेहद प्रीमियम और कम्फर्टेबल माना जा रहा है.

सेफ्टी

Kia कंपनी हमेशा सेफ्टी पर भी ध्यान देती है इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं.

कीमत

Kia Carens Clavis के कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 11.50 लाख से शुरुआत होती है. जो मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल माना जाता है