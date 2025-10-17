Kia Carens Clavis EV में दो नए वेरिएंट्स की एंट्री, जानें किन खासियतों से है लैस

Kia Carens Clavis EV: किआ इंडिया ने अपनी पहली 'मेड-इन-इंडिया' इलेक्ट्रिक गाड़ी, किआ केयरन्स क्लेविस EV में दो नए वेरिएंट्स (ट्रिम्स) पेश किए हैं—HTX E और HTX E [ER]. ये लॉन्च फेस्टिव सीजन को और भी शानदार बनाने के लिए किया गया है. इन नए ट्रिम्स की एक्स-शोरूम कीमतें क्रमशः ₹19.99 लाख और ₹21.99 लाख रखी गई हैं.

किआ की यह इलेक्ट्रिक MPV (मल्टी-पर्पस व्हीकल) भारतीय बाजार में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, खासकर उन शहरी परिवारों और युवा प्रोफेशनल्स के बीच जो एक स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और दमदार परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहते हैं. ग्राहकों की लगातार मिल रही प्रतिक्रिया और बदलती जरूरतों को देखते हुए, किआ इंडिया ने ये नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं ताकि लोगों को और भी बेहतरीन विकल्प मिल सकें.

नए ट्रिम्स में क्या फीचर्स हैं?

ये नए HTX E और HTX E [ER] वेरिएंट्स मौजूदा HTK+ और HTX ट्रिम्स के बीच में रखे गए हैं.

HTX E ट्रिम 42 kWh बैटरी पैक के साथ आएगा, जिसकी रेंज 404 किलोमीटर है.

HTX E [ER] (एक्सटेंडेड रेंज) ट्रिम में बड़ा 51.4 kWh बैटरी पैक होगा, जो 490 किलोमीटर की शानदार रेंज देता है.

इन दोनों नए ट्रिम्स में HTK+ वेरिएंट के फीचर्स के अलावा कई नए प्रीमियम फीचर्स जोड़े गए हैं, जैसे:

पैनोरमिक सनरूफ: जो अब तक सिर्फ टॉप-एंड मॉडल में मिलता था.

तीनों रो (पंक्तियों) के लिए LED लैंप्स: केबिन में बेहतर रोशनी के लिए.

सभी विंडोज पर ऑटो अप/डाउन फंक्शन: जो सुविधा को बढ़ाता है.

ECM रूम मिरर और वायरलेस चार्जर.

टू-टोन स्टीयरिंग व्हील: जिसे टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ सेट किया जा सकता है.

क्या केबिन को और भी आरामदायक बनाया गया है?

जी हाँ! यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए केबिन में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं:

सीट बैक फोल्डिंग टेबल: पीछे बैठे यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी.

वायरस प्रोटेक्शन के साथ एयर-प्यूरीफायर: यह फीचर साफ हवा सुनिश्चित करता है.

लेदरेट सीट्स और सोलर ग्लास: जो प्रीमियम फील देते हैं.

मल्टी-कलर मूड लैंप: फुटवेल इल्यूमिनेशन के साथ जो केबिन को एक शानदार माहौल देता है.

यह EV परफॉर्मेंस और सेफ्टी में कैसी है?

केयरन्स क्लेविस EV को स्पेस, प्रीमियम फीचर्स और रोजमर्रा के उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें दो मोटर विकल्प हैं:

छोटा बैटरी पैक 99kW मोटर के साथ आता है.

बड़ा बैटरी पैक 126kW मोटर के साथ आता है.

दोनों ही मोटर 255 Nm का टॉर्क देती हैं, जिससे यह गाड़ी सिटी कम्यूट और लंबी रोड ट्रिप्स दोनों पर दमदार और स्मूथ परफॉर्मेंस देती है. फास्ट चार्जिंग के जरिए इसकी बैटरी सिर्फ 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है.

सेफ्टी के मामले में किआ ने कोई समझौता नहीं किया है. इसमें 18 एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं, जिनमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) जैसे फीचर्स शामिल हैं.

केबिन के अंदर, एक बड़ा 67.62 cm (26.62") का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले है और 90 कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को एक सहज और कनेक्टेड अनुभव बनाते हैं..