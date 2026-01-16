Advertisement
trendingNow13076402
Hindi NewsऑटोमोबाइलCarens Clavis को मिला नया HTE (EX) वेरिएन्ट, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ

Carens Clavis को मिला नया HTE (EX) वेरिएन्ट, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ

Kia Carens Clavis New Variant: सबसे बड़ा अपडेट 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 'सनरूफ' का जुड़ना है, जो पहले इस पावरट्रेन में नहीं मिलता था. इसमें ऑटोमैटिक AC और ड्राइवर साइड पावर विंडो के लिए 'ऑटो अप/डाउन' फंक्शन दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Carens Clavis को मिला नया HTE (EX) वेरिएन्ट, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ

Kia Carens Clavis New Variant: किआ इंडिया ने अपनी लोकप्रिय MPV Carens Clavis का एक नया वेरिएन्ट HTE (EX) मार्केट में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस नए मॉडल को पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल-तीनों इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा है. इसकी शुरुआती कीमत 12.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.

कीमत और ऑप्शन 

नया HTE (EX) वेरिएंट मौजूदा HTE(O) ट्रिम के ऊपर रखा गया है और यह 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है:

Add Zee News as a Preferred Source

1.5L पेट्रोल (G1.5): ₹12.54 लाख

1.5L टर्बो-पेट्रोल (G1.5 Turbo): ₹13.41 लाख

1.5L डीजल (D1.5): ₹14.52 लाख

नए फीचर्स और अपडेट्स
सबसे बड़ा अपडेट 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 'सनरूफ' का जुड़ना है, जो पहले इस पावरट्रेन में नहीं मिलता था. इसमें ऑटोमैटिक AC और ड्राइवर साइड पावर विंडो के लिए 'ऑटो अप/डाउन' फंक्शन दिया गया है. बेहतर लुक के लिए इसमें LED DRLs, पोजिशन लैंप्स और केबिन के अंदर LED लाइटिंग दी गई है.

इंजन और परफॉरमेंस
मैकेनिकली इस कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह उन्हीं भरोसेमंद इंजन विकल्पों के साथ आती है जो पहले से कैरेंस रेंज में उपलब्ध हैं. कंपनी का लक्ष्य इस नए वेरिएंट के जरिए उन खरीदारों के लिए बेहतरीन ऑप्शन ऑफर करता है जो कम कीमत में सनरूफ और ऑटो AC जैसे प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Kia Carens Clavis

Trending news

BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
BMC election results 2026
BMC Result 2026: किस सीट से किस उम्मीदवार ने जीती जंग, जानें अपने वॉर्ड का हाल
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
Amravati Election Result 2026
अमरावती में हुआ बड़ा उलटफेर, चुनावी मैदान में हारे सीएम फडणवीस के चाचा
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
BJP
BJP अध्यक्ष चुनाव की तारीख का ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Maharashtra
Maharashtra Result: किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Justice Varma
Cash Case: जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
Mehul Choksi
मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
Maharashtra
2017 में 6 करोड़ और अब 124 करोड़.... महाराष्ट्र निकाय चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC Chunav 2026
'यह राष्ट्र विरोधी काम' BMC चुनाव की काउंटिंग के एक घंटे के भीतर बोले राहुल गांधी
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
BMC Chunav 2026
BMC चुनाव: रुझानों में यूं ही क्लीन स्वीप नहीं कर रही भाजपा, गुजरातियों ने किया खेला
PMC Election Results: पुणे में BJP ने बनाई बड़ी बढ़त, 48 सीटों पर आगे निकली भाजपा
Pune Election Result Live
PMC Election Results: पुणे में BJP ने बनाई बड़ी बढ़त, 48 सीटों पर आगे निकली भाजपा