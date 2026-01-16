Carens Clavis को मिला नया HTE (EX) वेरिएन्ट, जानें कीमत से लेकर खासियत तक सब कुछ

Kia Carens Clavis New Variant: सबसे बड़ा अपडेट 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 'सनरूफ' का जुड़ना है, जो पहले इस पावरट्रेन में नहीं मिलता था. इसमें ऑटोमैटिक AC और ड्राइवर साइड पावर विंडो के लिए 'ऑटो अप/डाउन' फंक्शन दिया गया है.
Kia Carens Clavis New Variant: किआ इंडिया ने अपनी लोकप्रिय MPV Carens Clavis का एक नया वेरिएन्ट HTE (EX) मार्केट में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस नए मॉडल को पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल-तीनों इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा है. इसकी शुरुआती कीमत 12.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है.
कीमत और ऑप्शन
नया HTE (EX) वेरिएंट मौजूदा HTE(O) ट्रिम के ऊपर रखा गया है और यह 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है:
1.5L पेट्रोल (G1.5): ₹12.54 लाख
1.5L टर्बो-पेट्रोल (G1.5 Turbo): ₹13.41 लाख
1.5L डीजल (D1.5): ₹14.52 लाख
नए फीचर्स और अपडेट्स
सबसे बड़ा अपडेट 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 'सनरूफ' का जुड़ना है, जो पहले इस पावरट्रेन में नहीं मिलता था. इसमें ऑटोमैटिक AC और ड्राइवर साइड पावर विंडो के लिए 'ऑटो अप/डाउन' फंक्शन दिया गया है. बेहतर लुक के लिए इसमें LED DRLs, पोजिशन लैंप्स और केबिन के अंदर LED लाइटिंग दी गई है.
इंजन और परफॉरमेंस
मैकेनिकली इस कार में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह उन्हीं भरोसेमंद इंजन विकल्पों के साथ आती है जो पहले से कैरेंस रेंज में उपलब्ध हैं. कंपनी का लक्ष्य इस नए वेरिएंट के जरिए उन खरीदारों के लिए बेहतरीन ऑप्शन ऑफर करता है जो कम कीमत में सनरूफ और ऑटो AC जैसे प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं.