किआ इंडिया ने पेश किया इंडस्ट्री-फ़र्स्ट ‘प्लांट रिमोट ओटीए’ फीचर, पहले दिन से ही स्मार्ट और अपडेटेड डिलीवर होंगी गाड़ियां

Kia Cars: कनेक्‍टेड कार नेविगेशन कॉकपिट (CCNC) प्लेटफ़ॉर्म वाले सभी मॉडलों को प्लांट से ही रिमोट सॉफ़्टवेयर अपडेट मिलेगा, इससे ग्राहकों को शुरुआत से ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सकेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:02 PM IST
Kia Cars: किआ इंडिया ने अपने ग्राहकों को स्मार्ट, कनेक्टेड और सहज मोबिलिटी अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. कंपनी ने इंडस्ट्री-फ़र्स्ट ‘प्लांट रिमोट ओवर-द-एयर (OTA)’ फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है. यह सुविधा किआ इंडिया के उन सभी नवीनतम मॉडलों में उपलब्ध होगी, जो कनेक्‍टेड कार नैविगेशन कॉकपिट (CCNC) प्लेटफ़ॉर्म से लैस हैं. इस तकनीक के तहत, वाहन प्लांट से बाहर निकलने से पहले ही नवीनतम सॉफ़्टवेयर अपडेट प्राप्त कर लेंगे, जिससे ग्राहकों को डिलीवरी के पहले ही दिन से रेडी-टू-ड्राइव और अपग्रेडेड अनुभव मिलेगा.  

इस मौके पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एवं मार्केटिंग, किआ इंडिया ने कहा, “प्लांट रिमोट ओटीए फीचर का लॉन्च, किआ के उस विज़न को मजबूत करता है जिसमें इनोवेशन और ग्राहक अनुभव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. अब हर वाहन प्लांट से ही नवीनतम सॉफ़्टवेयर के साथ निकलेगा, जिससे ओनरशिप जर्नी और भी सहज, बुद्धिमान और भविष्य-उन्मुख होगी. ”

इस तकनीक से ग्राहकों को वाहन डिलीवरी के समय ही कनेक्टेड सर्विसेज़, फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स का पूरा लाभ मिलने लगेगा, और मैनुअल अपडेट या डीलरशिप विज़िट की आवश्यकता काफी हद तक कम हो जाएगी.

कनेक्‍टेड कार सिसिस्‍टम 2.0 के अनुरूप कंट्रोली ओटीए फंक्शनलिटी के साथ यह अपग्रेड, तकनीक-आधारित मोबिलिटी समाधानों में किआ इंडिया की नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करता है.
कंपनी आने वाले सभी कनेक्टेड मॉडलों में भी यह सुविधा लागू करेगी, जिससे प्रोडक्शन और डिलीवरी के बीच का अंतर कम होगा, और ग्राहकों को समय पर फीचर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे — परिणामस्वरूप ओनरशिप अनुभव और ग्राहक संतुष्टि दोनों में वृद्धि होगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Kia Cars

