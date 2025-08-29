भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Kia की पहली इलेक्ट्रिक कार, जानें कब होगी लॉन्च

Kia Syros Ev Spot: Kia भारत में अपनी पहली ईवी कार किआ सोरोस को लॉन्च करने जा रही है. Kia की ईवी कार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है. किआ अपनी इस कार को 14 से 20 लाख के करीब पेश कर सकती है. यह ईवी कार फुल चार्ज होने पर लगभग 370 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. आइए जानते हैं किआ की इस कार के बारे में.
Kia Syros Ev Spot: भारत में इन दिनों ईवी गाड़ियों पर काफी जोर दिया जा रहा है. इतना ही नहीं ईवी कार खरीदने पर सरकार कम टैक्स लेती है. यहीं कारण है कि देश की सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी कार पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. देश में कई सारी ईवी कार मौजूद हैं. हालांकि, अब किआ भी अपनी पहली ईवी कार को पेश कर सकती है. Kia की ईवी कार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है. किआ ने इस कार को मिडिल-क्लास ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है. किआ ने अपनी पहली ईवी कार का नाम किआ सिरोस ईवी रखा है. आज हम इस स्टोरी में Syros EV के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में बताएंगे.
किआ सिरोस ईवी कार कोच्चि में टेस्टिंग के दौरान देखी गई है. किआ की यह ईवी कार (पेट्रोल/डीजल) सिरोस जैसी ही दिख रही है. इस कार में फ्रंट ग्रिल बंद है और कार में ग्रीन कलर का ब्रेक कैलिपर्स दिया गया है, जो कार के इलेक्ट्रिक बेस को दर्शाता है. किआ अपनी पहली ईवी के साथ नई बैजिंग को भी पेश कर सकती है. कंपनी ने इस कार में नए कलर ऑप्शन को जोड़ा है.
किआ ने इस कार में 42 kWh या 49 kWh NMC बैटरी पैक दे सकती है, जो फुल चार्ज होने पर करीब 370 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इस कार में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से यह कार महज 30 मिनट में 10 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है. किआ अपनी ईवी कार को (एक्स-शोरूम) 14 लाख से लेकर 20 लाख रुपये के बीच पेश कर सकती है.
किआ सिरोस ईवी कब लॉन्च होगी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. लेकिन उम्मीद यह लगाई जा रही है कि किआ अपनी ईवी कार को साल 2026 के शुरुआत में लॉन्च कर सकती है