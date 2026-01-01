किआ इंडिया का धमाकेदार प्रदर्शन: 2025 में दर्ज की 105% की रिकॉर्ड ग्रोथ, Sonet बनी ग्राहकों की पहली पसंद

Kia Sales Report: दिसंबर में किआ ने रचा इतिहास किआ इंडिया (Kia India) ने साल 2025 का अंत एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ किया है. कंपनी ने दिसंबर 2025 में 18,659 यूनिट्स की बिक्री कर अब तक का अपना सबसे सफल 'दिसंबर महीना' दर्ज किया है. पिछले साल यानी दिसंबर 2024 (8,957 यूनिट्स) के मुकाबले इस बार कंपनी ने 105% की सालाना वृद्धि (YoY Growth) हासिल की है. यह जबरदस्त उछाल बेहतर उपभोक्ता भावनाओं और किआ के प्रति ग्राहकों के बढ़ते भरोसे का नतीजा है.

सालाना बिक्री में 15% का इजाफा

अगर पूरे कैलेंडर वर्ष (CY) 2025 की बात करें, तो किआ इंडिया ने कुल 2,80,286 यूनिट्स की थोक बिक्री दर्ज की है. यह साल 2024 की तुलना में 15% की शानदार बढ़ोत्तरी है. कंपनी की इस सफलता के पीछे 'कस्टमर-सेंट्रिक' अप्रोच और उत्पादों में लगातार किए जा रहे नए इनोवेशन का बड़ा हाथ रहा है. किआ के मुताबिक, सरकार की अनुकूल नीतियों और जीएसटी ढांचे ने भी उपभोक्ताओं के सकारात्मक रुख को बढ़ावा दिया है.

किआ Sonet का लगातार दूसरे साल 'सेंचुरी' धमाका

किआ की कॉम्पैक्ट एसयूवी 'Sonet' ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की है. Sonet ने लगातार दूसरे साल 1,00,000 यूनिट्स की बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है. Sonet के साथ-साथ सेल्टोस और कैरेंस ने भी बिक्री के आकड़ों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वही, हाल ही में लॉन्च हुई Carens Clavis और Carens Clavis EV को भी ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिससे किआ का पोर्टफोलियो और मजबूत हुआ है.