लॉन्च से पहले दिखा Kia Seltos का नया मॉडल, कंपनी ने डिजाइन में कर दिए ये बड़े बदलाव

All New Kia Seltos: अपकमिंग न्यू जेनरेशन Kia Seltos का पहला टीज़र ऑफीशियल डेब्यू से पहले जारी कर दिया गया है, जो 10 दिसंबर 2025 को होने वाला है. जारी किए गए टीज़र इमेज से डिज़ाइन में किए गए बड़े बदलावों को साफ समझा जा सकता है. इसमें ब्रांड के नए लाइट सिग्नेचर के साथ डिज़ाइन किए गए नए LED हेडलैंप शामिल हैं. फ्रंट फेसिया अब पहले से कहीं ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहा है, जिसमें अपडेटेड बोनट, एक अपडेटेड बम्पर और एक अपराइट स्टांस ऑफर किया जा रहा है. नई 2026 Kia Seltos में रूफ रेल्स, नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स और चौकोर व्हील आर्च दिए गए हैं. पीछे की तरफ, एक कनेक्टेड टेललैंप स्ट्रिप इसके नए लुक को और भी आकर्षक बनाती है.

जानें क्या होगा खास

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई पीढ़ी की Seltos मौजूदा मॉडल से काफी लंबी और चौड़ी होगी. मौजूदा मॉडल की लंबाई 4,365 mm, चौड़ाई 1,800 mm और ऊंचाई 1,645 mm है. बढ़े हुए आयामों से यह संकेत मिलता है कि नया मॉडल बाहर जाने वाले मॉडल की तुलना में अधिक विशाल और स्पेशियस हो सकता है. हालांकि नई 2026 Kia Seltos के इंटीरियर डिटेल्स अभी भी गोपनीय हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसमें कर्व्ड डुअल स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है, जैसा कि हमने Hyundai Creta में देखा है. डैशबोर्ड डिज़ाइन और कंट्रोल पैनल को भी फिर से डिज़ाइन किया जा सकता है. इसके अलावा, नई सीट अपहोल्स्ट्री, ट्रिम्स और अतिरिक्त फीचर्स भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और पावर

इंजन और गियरबॉक्स विकल्पों को मौजूदा जेनरेशन से आगे ले जाने की उम्मीद है. मौजूदा समय में, Seltos 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीज़ल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि नई 2026 Kia Seltos के डीज़ल इंजन के साथ मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक यूनिट के बजाय एक नया 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है. इंजन सेटअप में यह छोटा बदलाव ड्राइविंग अनुभव को बेहतर बना सकता है.

ग्लोबल मार्केट में, नई Kia Seltos 2026 को एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलेगा, जिसमें 1.6L पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा. हाइब्रिड वर्जन 2027 में भारतीय बाज़ार में कदम रखेगा. हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार, Kia 1.6L गैसोलीन मोटर का उपयोग करने के बजाय अपने 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को हाइब्रिड रूप दे सकती है. इस हाइब्रिड विकल्प का आना एसयूवी सेगमेंट में ईंधन दक्षता और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.