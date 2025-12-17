Kia की गाड़ियां खरीदने का सुनहरा मौका, ग्राहकों को मिलेंगे सबसे धांसू बेनिफिट्स

Kia Inspiring December Campeign: किआ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए साल के अंत को बेहद खास बनाते हुए ‘इंसपायरिंग दिसंबर’ (Inspiring December) सेल कैम्पेन की शुरुआत की है. इस विशेष पहल के तहत कंपनी अपने वाहनों पर 3.65 लाख रुपये तक के भारी-भरकम डिस्काउंट और अन्य लाभ दे रही है. यह ऑफर पूरे दिसंबर 2025 तक देश भर की सभी किआ डीलरशिप पर लागू रहेगा, जिससे नए खरीदारों के लिए यह कार खरीदने का सबसे बेहतरीन मौका बन गया है.

ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा

कंपनी ने इस कैम्पेन के दायरे में अपनी पूरी रेंज को शामिल किया है, जिसमें लोकप्रिय कारें जैसे सेल्टोस, सोनेट, सायरस, केयर्न्स और कार्निवल के साथ-साथ क्लेविस (ICE/EV) भी शामिल हैं. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किआ ने इसमें कैश बेनिफिट्स, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट स्कीम्स और लॉयल्टी बोनस जैसे कई आकर्षक विकल्प जोड़े हैं. इसका मुख्य मकसद प्रीमियम और तकनीकी रूप से हाइटेक गाड़ियों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाना है.

खरीदारों की सुविधा के लिए किआ इंडिया ने बुकिंग की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है. ग्राहक अपनी पसंदीदा कार को किआ की आधिकारिक वेबसाइट, माय-किआ (My-Kia) ऐप या टोल-फ्री नंबर के जरिए घर बैठे बुक कर सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग कार को करीब से देखना और टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी किआ शोरूम पर जाकर इन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी शानदार ऑफर्स केवल 31 दिसंबर 2025 तक या स्टॉक उपलब्ध रहने तक ही मान्य होंगे. डिस्काउंट की राशि अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट्स के आधार पर भिन्न हो सकती है. इसलिए, यदि आप भी इस साल अपनी पसंदीदा किआ कार घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो यह मौका हाथ से जाने न दें और जल्द ही अपनी नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें.