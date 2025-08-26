नए लुक के साथ आ रही है Kia की ये कार, मिलेंगे लेवल-2 ADAS और ट्रिपल स्क्रीन जैसे धमाकेदार फीचर्स, जानें कब होगी लॉन्च

Kia Seltos New Generation: Kia कंपनी की ओर से भारत में कई सेगमेंट में कार को पेश किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी जल्द अपनी नई जनरेशन कार को लॉन्च करने का प्लान बना रही है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
Trending Photos
Kia Seltos New Generation: भारतीय बाजार में कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद हैं, जो कई सेगमेंट में अपनी कारों को पेश करती हैं. किआ की ओर से भी SUV सेगमेंट में सेल्टॉस कार को पेश किया जाता है. हालांकि, कंपनी इस कार के नए जनरेशन को लॉन्च करने का प्लान कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार किआ की नई जेनरेशन कार की कुछ जानकारी सामने आई है, जिसके बारे में हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे.
किआ सेल्टॉस की नई जनरेशन वाली कार को भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी लॉन्च से पहले इसे भारतीय सड़कों पर टेस्ट कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किआ सेल्टॉस को लॉन्च से पहले टेस्ट किया जा रहा है. इस कार को पहली बार हैदराबाद में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है. हालांकि, किआ की इस कार को पहले कई देशों में देखा जा चुका है.
किआ सेल्टॉस की नई जनरेशन कार में Level-2 ADAS, LED हेडलाइट, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ड्यूल टोन ओआरवीएम, वायरलेस फोन चार्जर, ड्यूल जोन ऑटो एसी, पैनोरमिक सनरूफ,ट्रिपल स्क्रीन, टीपीएमएस, ब्लैक रूफ रेल और ब्लैक रूफ रेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. किआ सेल्टॉस की नई जनरेशन कार को कई इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है. जैसे- पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड इंजन शामिल है. इस कार में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: CB 125 Hornet बनाम Glamour X: कौन सी बाइक है ज्यादा दमदार और माइलेज में बेस्ट?
किआ अपनी नई जनरेशन कार को कब लॉन्च करेगी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है. हालांकि उम्मीद यह लगाई जा रही है कि कंपनी अपनी नई कार को भारतीय बाजार में साल 2026 के शुरुआत में लॉन्च कर सकती है