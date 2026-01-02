Kia Seltos 2026: कितने का है Seltos का बेस और टॉप मॉडल? बस दो मिनट में जानें कीमत और खासियत

Kia Seltos 2026: भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर SUVs में से एक, Kia Seltos अब अपने सेकंड-जेनरेशन अवतार में पूरी तरह तैयार है. 2 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुई इस नई SUV ने अपनी कीमतों और फीचर्स से सबको चौंका दिया है. अगर आप इसके बेस और टॉप मॉडल्स की कीमतें जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको एक मिनट में इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी.

सबसे सस्ता 'HTE' बेस वेरिएंट

अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो नई सेल्टोस का HTE बेस वेरिएंट आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. इसकी शुरुआती कीमत ₹10.99 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस बेस वेरिएंट में आपको 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (MT) और डीजल (MT) का विकल्प मिलता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस वेरिएंट में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प नहीं दिया गया है.

लग्जरी 'X-Line' और 'GTX' वेरिएंट

जो लोग फीचर्स और लग्जरी से कोई समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए GTX और X-Line टॉप वेरिएंट्स मौजूद हैं. इनकी कीमत ₹18.39 लाख से शुरू होकर ₹19.99 लाख तक जाती है. ये वेरिएंट्स पूरी तरह से ऑटोमैटिक (IVT, DCT और AT) पर आधारित हैं. इसमें आपको ADAS लेवल 2, 18-इंच के अलॉय व्हील्स और प्रीमियम डार्क थीम वाले इंटीरियर्स मिलते हैं.

मिड-रेंज का उस्ताद: HTK (O) वेरिएंट की खासियत

नई सेल्टोस का सबसे फ्लेक्सिबल वेरिएंट HTK (O) है. इसकी कीमत ₹14.19 लाख (पेट्रोल MT) से शुरू होती है. यह इकलौता ऐसा वेरिएट है जिसमें कंपनी ने तीनों इंजन ऑप्शन (पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल) और सभी ट्रांसमिशन (Manual, iMT, DCT, AT) के विकल्प दिए हैं. यह उन ग्राहकों के लिए बेस्ट है जो बजट और प्रीमियम फीचर्स के बीच सही संतुलन चाहते हैं.

पावरफुल परफॉर्मेंस: टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत

रफ़्तार के शौकीनों के लिए 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन सबसे खास है, जो 160 PS की पावर देता है. इसकी रेंज HTE (O) iMT से शुरू होती है जिसकी कीमत ₹12.89 लाख है, जबकि इसका सबसे महगा अवतार GTX (A) / X-Line (A) 7DCT है, जिसकी कीमत ₹19.99 लाख तय की गई है. इसमें 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का मजा मिलता है.

डीजल लवर्स के लिए विकल्प: किफायती से लेकर प्रीमियम तक

डीजल इंजन की डिमांड को देखते हुए किआ ने इसे बेस से टॉप तक हर जगह उपलब्ध कराया है. डीजल रेंज HTE MT के साथ ₹12.59 लाख से शुरू होती है. वहीं, अगर आप डीजल के साथ ऑटोमैटिक (AT) का सुख चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत HTE (O) वेरिएंट से ₹14.99 लाख में हो जाती है, जो कि पिछले मॉडल के मुकाबले काफी किफायती है.