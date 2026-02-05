ये है Kia Seltos का सबसे सस्ता वाला मॉडल, दनादन इसे बुक करते हैं ग्राहक, फीचर्स की नहीं है कोई कमी

Kia Seltos Cheapest Model: Kia Seltos को भारत में हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसके बाद अब इसके डिजाइन से लेकर इसके फीचर्स में बड़े बदलाव किए गए हैं. नई Kia Seltos के बेस मॉडल की भी अच्छी-खासी डिमांड है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको इसकी कीमत के बारे में बताने जा रहे हैं साथ ही ओवरऑल सेल्टॉस की खासियतों के बारे में भी आपको बताएंगे.

कौन सा है सबसे सस्ता मॉडल

Kia Seltos के सबसे सस्ते मॉडल की बात करें तो ये HTE ट्रिम है जिसे 10.99 लाख रुपये के एक्स-शोरूम प्राइज पर परचेस किया जा सकता है. इस वेरिएन्ट में ग्राहकों को बेसिक फीचर्स के अलावा कई सारे दमदार फीचर्स भी मिल जाते हैं, हालांकि इस वेरिएन्ट का वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा होता है.

हो गए हैं बड़े बदलाव

नई Seltos अब पहले के मुकाबले काफी बड़ी और दमदार नजर आती है. इसे 'अपोजिट्स यूनाइटेड' डिजाइन फिलॉसफी पर तैयार किया गया है, जिसमें आपको चौड़ी ग्रिल, वर्टिकल LED हेडलाइट्स और पीछे की तरफ शानदार LED लाइट बार देखने को मिलेगी. लंबाई में यह 95mm और व्हीलबेस में 80mm बढ़ गई है, जिसका सीधा मतलब है कि अब आपको केबिन के अंदर पहले से कहीं ज्यादा जगह और कंफर्ट मिलेगा. इसके बॉक्सियर लुक्स इसे सड़क पर एक धाकड़ पहचान देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर

गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग दुनिया का अहसास होगा. डैशबोर्ड पर 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन्स दी गई हैं, और बीच में एक 5-इंच का खास HVAC कंट्रोल डिस्प्ले भी है. फीचर्स की तो जैसे झड़ी लगा दी गई है—पैनोरमिक सनरूफ, 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और 8-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम इसे एक चलता-फिरता सिनेमा हॉल बना देते हैं. साथ ही, वेंटिलेटेड सीट्स और 64-कलर वाली एम्बिएंट लाइटिंग आपके सफर को बेहद आरामदायक बनाती हैं.

सेफ़्टी और पावर

इंजन के मामले में किआ ने अपने भरोसेमंद विकल्पों को बरकरार रखा है. इसमें 1.5-लीटर के तीन इंजन विकल्प मिलते है: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (115hp), डीजल (116hp) और पावर के शौकीनों के लिए 160hp वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन. सुरक्षा के लिए इसमें लेवल 2 ADAS, 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), और 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. नए K3 प्लेटफॉर्म की वजह से कंपनी को उम्मीद है कि इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिलेगी.

कड़ा मुकाबला

नई Seltos का मुकाबला बाजार में हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टाटा सिएरा जैसी गाड़ियो से होगा. हालांकि अभी इसके मौजूदा इंजन विकल्प काफी दमदार हैं, लेकिन किआ ने यह भी साफ कर दिया है कि 2027 तक इसका हाइब्रिड मॉडल भी पेश किया जाएगा. अगर आप एक ऐसी SUV की तलाश में हैं जो स्टाइल, स्पेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिश्रण हो, तो नई Seltos आपकी पहली पसंद बन सकती है.