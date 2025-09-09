Kia Seltos Hybrid के लॉन्च में हो रही देरी, ये ऑप्शंस देख सकते हैं ग्राहक

Kia Seltos Hybrid: हाइब्रिड पावरट्रेन वाली सेकेंड जेनरेशन Kia Seltos, नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा के साथ 2027 में लॉन्च की जाएगी. पहले की रिपोर्टों में जानकारी दी गई थी कि बिल्कुल नई Kia Seltos 2025 के आखिर में लॉन्च होगी और अप्रैल 2026 तक भारतीय सड़कों पर आ जाएगी. हालाँकि, लॉन्च को 2027 तक टाल दिया गया है. लॉन्च होने पर, 2027 Seltos हाइब्रिड नई रेनॉल्ट डस्टर, नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा और होंडा एलिवेट के अपकमिंग एडीशन को टक्कर देगी.

ग्राहकों को करना होगा इंतजार

लॉन्च में देरी से साफ है कि किआ के हाइब्रिड ऑप्शन के लिए कम से कम एक साल का इंतज़ार करना होगा. इस दौरान, खरीदार मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, टोयोटा हाइब्रिड और अपकमिंग हुंडई क्रेटा हाइब्रिड जैसे मॉडलों की ओर रुख कर सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी भारतीयों की जरूरतों के हिसाब से इस एसयूवी को पेरफेक्ट बनाना चाहती है, यही वजह है कि इसे लॉन्च होने में समय लग सकता है.

एक्सपेक्टेड इंजन ऑप्शन

किआ हाइब्रिड सेल्टोस के लिए अपने 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इलेक्ट्रिक एडिशन पेश करेगी. क्रेटा हाइब्रिड में भी यही पावरट्रेन इस्तेमाल किया जाएगा. नया हाइब्रिड इंजन केवल हाई ट्रिम्स के लिए ही उपलब्ध होगा, जबकि निचले और मीडियम लेवल के वेरिएंट में मौजूदा 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन ही उपलब्ध रहेंगे.

नया डिजाइन

स्पाई इमेज से पता चलता है कि नई किआ Seltos में ब्रांड की नई 'ऑपोजिट्स यूनाइटेड' डिज़ाइन लैंग्वेज होगी जो सिरोस जैसी होगी. आगे की तरफ, इस एसयूवी में नए डिज़ाइन की ग्रिल, कोणीय रूप से DRLs और नए फॉग लैंप क्लस्टर होने की संभावना है. इसमें नए अलॉय व्हील और टेललैंप को जोड़ने वाली एक पूरी तरह से एलईडी लाइट स्ट्रिप शामिल हो सकती है.