Advertisement
trendingNow13036044
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Kia Seltos की दमदार वापसी, फीचर्स और टेक्नोलॉजी में मचाने वाली है तहलका, जानें पूरा अपडेट

New Kia Seltos:हमारे देश में कई सारी ऑटोमोबाइल में कंपनियां हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं इन दिनों मार्केट धूम मचाने वाली ऑटोमोबाइल कार कंपनी KIA  के बारे में. तकरीबन 6 सालों बाद अपनी सबसे पॉपुलर SUV को नए और दमदार लुक में पेश करने जा रही है.आइए जानते हैं इसके नए अपडेट के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KIA Seltos
KIA Seltos

New Kia Seltos: हमारे देश में कई सारी ऑटोमोबाइल में कंपनियां हैं. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं इन दिनों मार्केट धूम मचाने वाली ऑटोमोबाइल कार कंपनी KIA  के बारे में. तकरीबन 6 सालों बाद अपनी सबसे पॉपुलर SUV को नए और दमदार लुक में पेश करने जा रही है. बता दें की 10 दिसंबर को भारत के कई शहरों में किया सेल्टोस का वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है. इस बार कंपनी नई टेक्नोलॉजी और एकदम अलग डिजाइन के साथ मार्केट में उतर रही है. इसके साथ ही इसमें पहले ज्यादा से बेहतर टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स देखने को मिलेगी. KIA ने पिछले कुछ सालों में मार्केट में जमकर तबाही मचाई है. अपने नए-नए मॉडल्स के दम पर KIA की SUV ने अपना जलवा कायम किया है. काफी समय बाद KIA की SUV लोगों की पहली पसंद बनती दिख रही है. आइए जानते हैं इसके नए अपडेट के बारे में.

नई फीचर्स से लैस
हाल ही में कंपनी ने KIA की नई कार का एक टीजर लॉन्च किया है.इसके प्रमोशनल इमेज से साफ है कि नई Seltos का लुक पहली जनरेशन से बिल्कुल अलग होने वाला है. इस मॉडल में किया की बिल्कुल अलग डिजाइन दिखने वाली है, जो कि पुराने मॉडल के कैपेरिजन में एकदम बोल्ड और हटकर होगी. कंपनी का दावा है ये लुक सभी को खूब भाने वाला है. नई सेल्टॉस में री-डिजाइन किया गया ‘डिजिटल टाइगर फेस’ मिलने वाला है. इस गाड़ी में सी ब्लैक ग्रिल, वर्टिकल डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी जाएगी. इसके साथ ही कार का फ्रंट लुक और भी ज्यादा आधुनिक दिखने वाला है.

इंटीरियर में बड़ा बदलाव

Add Zee News as a Preferred Source

इस कार का नया मॉडल पुराने वाले से काफी अलग होने वाला है. ये नए-नए जबरदस्त आधुनिक फीचर्स से लैस होगी. इस कार में पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसी तकनीकी चीजें उपलब्ध होंगे.माना  जा रहा इसमें और भी ज्यादा फीचर्स्टिक और हाई टेक सुविधाएं होंगी. इस वजह से ये पहले से भी ज्यादा प्रीमियम होने वाली है. वहीं, अगर इसके इंजन की ताकत की बात करें तो इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन  भी शामिल करने की आशंका है, जिस वजह से ये गाड़ी Maruti Suzuki Grand Vitara और Victoris जैसी हाइब्रिड SUVs को जबरदस्त टक्कर देने वाली है.

10 दिसंबर को लॉन्चिंग
इस गाड़ी की देश के बड़े टियर 1 शहरों में लॉन्चिंग इवेंट है. जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद चेन्नई आदी, जहां पर इस गाड़ी के नए मॉडल को सबके सामने पेश किया जाना है और मौके पर इवेंट में बढ़ चढ़कर ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट्स भाग लेंगे. वहीं, बात करें गाड़ी की बिक्री की तो वह जनवरी 2026 के मध्य से शुरु होने वाली है. नए साल के शुरुआत में कीमतों का ऐलान होगा फिर जनवरी 2026 के आखिरी तक गाड़ी की डिलीवरी होना शुरू हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: 25 से 28 km का जोरदार माइलेज देती हैं ये जोरदार कारें, पूरा पैसा हो जाएगा वसूल

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

kia seltos new launch

Trending news

हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
AIADMK
AIADMK तमिलनाडु में BJP के साथ मिलकर 2026 विधानसभा चुनाव में बनेगी सिंकदर?
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
CJI
SC पर हमले बर्दाश्त नहीं... CJI के खिलाफ मोटिवेटेड कैंपेन पर 44 पूर्व जजों का गुस्सा
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
ED
10 करोड़ की धोखाधड़ी में ED का एक्शन, पुणे में 2 और बारामती में 3 ठिकानों पर छापा
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
shopping malls turn into Ghost Malls
देश के 5 में से 1 मॉल क्यों खाली हो रहे? जाने Ghost Mall की समस्या दूर करने का तरीका
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया