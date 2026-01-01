कल मचेगा तहलका! नई Kia Seltos की कीमतों का होगा खुलासा, सेगमेंट में सबसे लंबी और हाई-टेक SUV की एंट्री

Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइलकल मचेगा तहलका! नई Kia Seltos की कीमतों का होगा खुलासा, सेगमेंट में सबसे लंबी और हाई-टेक SUV की एंट्री

Kia Seltos: नई Seltos का लुक अब पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न हो गया है. इसके फ्रंट में किआ की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज वाली सिग्नेचर 'टाइगर नोज' ग्रिल और वर्टिकल लाइट एलिमेंट्स दिए गए हैं. 

Jan 01, 2026, 05:33 PM IST
Kia Seltos: 2 जनवरी को आएगी प्राइज लिस्ट किआ इंडिया अपनी सबसे सफल SUV Seltos की सेकंड जनरेशन (2026 Kia Seltos) को पूरी तरह से नए अवतार में पेश कर चुकी है. अब सबकी नजरें इसकी कीमतों पर टिकी हैं, जिसका आधिकारिक ऐलान कल यानी 2 जनवरी को होने जा रहा है. भारतीय बाजार में यह नई Seltos हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा और मारुति सुजुकी विक्टोरिस जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है. जानकारों का मानना है कि इसकी शुरुआती कीमत 11 से 12 लाख रुपये के बीच हो सकती है. 

डिजाइन में बड़े बदलाव और नया 'टाइगर नोज' ग्रिल
नई Seltos का लुक अब पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न हो गया है. इसके फ्रंट में किआ की ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज वाली सिग्नेचर 'टाइगर नोज' ग्रिल और वर्टिकल लाइट एलिमेंट्स दिए गए हैं. कार में नए 18-इंच के अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड LED टेललाइट्स और गनमेटल फिनिश वाली स्किड प्लेट्स दी गई हैं. खास बात यह है कि इसमें 'फ्लश' डोर हैंडल्स (जो बॉडी के साथ फिट रहते हैं) और एक फ्लैट रूफलाइन दी गई है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देती है. यह SUV 10 रंगों में उपलब्ध होगी, जिसमें 'मैग्मा रेड' जैसे नए शेड्स शामिल हैं.

सेगमेंट में सबसे लंबी और आरामदायक
नई Kia Seltos को कंपनी के आधुनिक K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इसकी लंबाई अब 4,460 mm हो गई है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे लंबी SUV बनाती है. इतना ही नहीं, इसका व्हीलबेस भी 80 mm बढ़ाकर 2,690 mm कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि यात्रियों को केबिन के अंदर पहले से कहीं ज्यादा लेगरूम और स्पेस मिलेगा. चौड़ाई और ऊंचाई में भी इजाफा किया गया है, जिससे इसकी रोड प्रेजेंस काफी दमदार नजर आती है.

30-इंच की स्क्रीन और लग्जरी इंटीरियर
केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको एक भविष्यवादी (Futuristic) अनुभव मिलेगा. इसमें 30-इंच का विशाल इंटीग्रेटेड कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जो डैशबोर्ड की खूबसूरती बढ़ाता है. इंटीरियर में डुअल-टोन फिनिश और लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है. फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 8-स्पीकर वाला बोस (Bose) साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे लग्जरी फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम सेगमेंट की कार जैसा अहसास कराते हैं.

सुरक्षा और दमदार इंजन के ऑप्शन
सेफ्टी के मामले में किआ ने कोई समझौता नहीं किया है. नई Seltos लेवल-2 ADAS तकनीक से लैस है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं. सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे. पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (160 hp) और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलेंगे. इसमें मैनुअल, iVT, DCT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ स्नो, मड और सैंड जैसे मल्टी-ट्रैक्शन मोड भी दिए गए हैं.

