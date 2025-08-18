Kia Sonet Vs Hyundai Venue: कौन सी एसयूवी पर दांव लगाना आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
Kia Sonet Vs Hyundai Venue: कौन सी एसयूवी पर दांव लगाना आपके लिए रहेगा पैसा वसूल

Kia Sonet Vs Hyundai Venue: आप अगर Kia Sonet और Hyundai Venue में से एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं और दोनों में कन्फ्यूज हैं तो चलिए जानते हैं कि दोनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:37 PM IST
Kia Sonet Vs Hyundai Venue: कौन सी एसयूवी पर दांव लगाना आपके लिए रहेगा पैसा वसूल

Kia Sonet Vs Hyundai Venue: अगर आप एक 7 सीटर एसयूवी नहीं खरीदना चाहते हैं और कम बजट में ही अच्छा ऑप्शन तलाश रहे हैं तो Kia Sonet और Hyundai Venue परफेक्ट साबित हो सकती हैं. दोनों ही भारत में सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में पॉपुलर हैं. हालांकि दोनों में से एक एसयूवी को चुनना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, जिसे आसान करने के लिए आज हम आपके लिए इन दोनों का कंपैरिजन लेकर आए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें: ये हैं 10 लाख से सस्ती सबसे तगड़ी सेडान कारें, मोहल्ले वाले मुड़-मुड़ कर ना देखें तो कहना

1.कीमत

Hyundai Venue: ₹7,94,100 लाख (एक्स-शोरूम) 
Kia Sonet: ₹7,99,900 लाख (एक्स-शोरूम)  

2. इंजन और परफॉर्मेंस
Hyundai Venue: इस एसयूवी में ग्राहकों को 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है जो (83 bhp), 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो (120 bhp) और 1.5L डीजल इंजन मिलता है जो (116 bhp) की पावर जेनरेट करता है. ये एसयूवी मैनुअल, iMT और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में उपलब्ध हैं. 
Kia Sonet: इस एसयूवी में 1.2L पेट्रोल इंजन मिलता है जो (83 bhp), 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो (120 bhp) और 1.5L डीजल इंजन मिलता है जो (116 bhp) की पावर जेनरेट करता है. ये एसयूवी मैनुअल, iMT, DCT और 6-स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन ऑप्शन में उपलब्ध है.

3. माइलेज
Hyundai Venue: 17.5-24.2 किमी/लीटर (पेट्रोल/डीजल) 
Kia Sonet: 18.4-24.1 किमी/लीटर (पेट्रोल/डीजल)  

यह भी पढ़ें: Renault ने बना लिए मार्केट पर कब्जा करने का प्लान, Kiger Facelift का अपडेटेड मॉडल करेगा लॉन्च

4. फीचर्स

Hyundai Venue: इसमें ग्राहकों को 6 एयरबैग सेटअप देखने को मिल जाता है साथ ही ग्राहकों को ब्लू-लिंक कनेक्टेड फीचर्स, रियर एसी वेंट्स आदि फीचर्स देखने को मिलते हैं.   
Kia Sonet: आपको बता दें कि एसयूवी में ग्राहकों को 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं साथ ही वायरलेस चार्जिंग के और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा और रियर सनशेड (टॉप वेरिएंट में) आदि फीचर्स मिल जाते हैं 

ये दोनों एसयूवीज की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो आपको ये समझने में मदद कर सकती हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी एसयूवी बेहतर रहेगी. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

kia sonethyundai venue

;