पुलिस कैंटीन में मिलेंगी Kia की धांसू SUVs, भारी डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे ग्राहक

Kia इंडिया ने केंद्रिय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB) के साथ अपनी पार्टनरशिप को और मजबूत करते हुए अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट SUV, Kia Syros, और हाल ही में लॉन्च हुई MPV, Carens Clavis, को KPKB के स्टोर में शामिल किया है. अब पुलिस और पैरामिलिट्री के एक्टिव और रिटायर्ड जवान, साथ ही उनके परिवार, Kia की पूरी इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) रेंज – जिसमें Sonet, Seltos, Carens, Syros, और Carens Clavis शामिल हैं – को खास कीमतों पर खरीद सकते हैं.
देश भर में मिलेगा फायदा
KPKB का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिसमें 119 मेन कैंटीन और 1,871 छोटे आउटलेट्स शामिल हैं. ये नेटवर्क 35 लाख से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के लोगों को सर्व करता है. इस पार्टनरशिप के तहत, Kia ने 362 डीलरशिप्स को भी शामिल किया है, जो 92 अलग-अलग ट्रिम्स ऑफर करेंगी. यानी, चाहे आप Sonet की कॉम्पैक्ट स्टाइल चाहें, Seltos की दमदार लुक, Carens की फैमिली फ्रेंडली स्पेस, Syros की नई सब-4 मीटर SUV, या Carens Clavis की प्रीमियम MPV, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है. लेकिन सस्पेंस ये है – ये स्पेशल प्राइस कितना स्पेशल होगा?
GST 2.0 रिफॉर्म्स से कीमतों में कमी
22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले GST 2.0 रिफॉर्म्स ने Kia की कारों की कीमतों को और आकर्षक बना दिया है. Sonet और Syros, जो सब-4 मीटर SUVs हैं, इनकी कीमतों में भारी कटौती हुई है. Seltos, Carens, और Carens Clavis की कीमतों में भी अच्छी-खासी कमी आई है, हालांकि ये कटौती B सेगमेंट SUVs जितनी ज्यादा नहीं है. ये कीमतों में कमी पुलिस परिवारों के लिए कार खरीदने का सुनहरा मौका है. सवाल ये है – क्या ये छूट लंबे समय तक रहेगी, या ये सिर्फ सीमित समय का ऑफर है?