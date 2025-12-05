Kia Syros: 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट के बाद बेस मॉडल के लिए कितनी होगी EMI

Kia Syros Base Model: Kia भारतीय कार मार्केट में की दमदार मॉडल्स की पेशकश करती है. इनमें तकरीबन हर सेगमेंट के मॉडल शामिल हैं. कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कंपनी अपनी नई गाड़ी Kia Syros पेश करती है जो कम समय में काफी पॉपुलर हो गई है. अगर आप इस एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी और इस गाड़ी के लिए टोटल कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी इस बारे में आज हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं.

Kia Syros Base Model

Kia Syros के बेस वेरिएंट (HTK) की एक्स-शोरूम कीमत 8.67 लाख रुपये है. यदि इस एसयूवी को दिल्ली में खरीदा जाता है, तो ऑन-रोड कीमत में कई खर्च शामिल होते हैं, जैसे RTO शुल्क (लगभग ₹61,000), इंश्योरेंस (लगभग ₹33,000), और अन्य शुल्क (फास्टैग सहित लगभग ₹7,000). इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद, Kia Syros की ऑन-रोड कीमत लगभग 9.68 लाख रुपये हो जाती है.

अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए ₹2 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं, तो शेष राशि को बैंक से फाइनेंस कराना होगा. ऑन-रोड कीमत (₹9.68 लाख) में से डाउन पेमेंट की राशि घटाने पर, आपको ₹7.68 लाख का कार लोन लेना होगा. यदि बैंक 9% की ब्याज दर पर 7 साल (84 महीने) के लिए यह राशि फाइनेंस करता है, तो आपकी मासिक किस्त (EMI) ₹12,485 बनेगी, जिसे आपको अगले सात सालों तक भरना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

टोटल रकम होगी इतनी

अब बात करते हैं कि यह कार आपको कुल मिलाकर कितनी महंगी पड़ेगी. 9% की ब्याज दर पर 7 साल के लिए ₹7.68 लाख का लोन लेने पर, आप ब्याज के रूप में लगभग ₹2.80 लाख का भुगतान करेंगे. इस तरह, कार की कुल कीमत (एक्स-शोरूम कीमत, ऑन-रोड खर्च, और कुल ब्याज मिलाकर) लगभग ₹12.48 लाख हो जाएगी.

Kia Syros को भारत में Hyundai Venue, Nissan Magnite, और Mahindra XUV 3XO, Renault Kiger, Maruti Brezza, Tata Nexon जैसी मजबूत SUVs टक्कर देती हैं.