Kia Syros HTK(EX) की मार्केट में एंट्री, कीमत से लेकर खासियत तक जानें सब कुछ

Kia Syros HTK (EX) Variant Launched​: डिजाइन के मामले में HTK(EX) वेरिएंट को निचले ट्रिम्स के मुकाबले काफी अपग्रेड किया गया है. इसके बाहरी हिस्से में LED DRLs, LED हेडलैंप और LED टेल-लैंप दिए गए हैं, जो इसे आधुनिक लुक देते हैं.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:37 PM IST
Kia Syros HTK (EX) Variant Launched​: किआ इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV Syros के पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया HTK(EX) वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने इसे एक 'वैल्यू-फोकस्ड' ट्रिम के रूप में पेश किया है, जिसका उद्देश्य कम कीमत पर ग्राहकों को प्रीमियम फीचर्स उपलब्ध कराना है. इस नए वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत पेट्रोल इंजन के लिए 9.89 लाख रुपये और डीजल वर्जन के लिए 10.63 लाख रुपये तय की गई है.

डिजाइन

डिजाइन के मामले में HTK(EX) वेरिएंट को निचले ट्रिम्स के मुकाबले काफी अपग्रेड किया गया है. इसके बाहरी हिस्से में LED DRLs, LED हेडलैंप और LED टेल-लैंप दिए गए हैं, जो इसे आधुनिक लुक देते हैं. साथ ही, इसमें R16 अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जिससे सड़क पर इस SUV की मौजूदगी और भी दमदार नजर आती है.

इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो यह नया वेरिएंट HTK(O) के मुकाबले बहुत अधिक संपन्न है. इसमें ग्राहकों की पसंदीदा इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है. केबिन के भीतर 12.3-इंच (31.2 सेमी) का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs (बाहरी शीशे) और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो रोजाना की ड्राइविंग को आरामदायक और सुविधाजनक बनाते हैं.

सेफ़्टी फीचर्स

किआ ने इस वेरिएंट को काफी मजबूत बनाया है. इसमे 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल है. कुल मिलाकर, यह SUV 20 से अधिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, जो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं.

किआ इंडिया के सेल्स और मार्केटिग प्रमुख अतुल सूद ने इस लॉन्च पर कहा कि HTK(EX) ट्रिम को ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है. उन्होने बताया कि इस नए वेरिएंट के जरिए कंपनी का लक्ष्य अपनी SUV को अधिक किफायती बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग किआ की गुणवत्ता और आधुनिक फीचर्स का अनुभव ले सकें.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Kia Syros HTK(EX)

