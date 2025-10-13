Advertisement
Kia का दिवाली धमाका ऑफर! कार खरीदने का शानदार मौका, ₹1.60 लाख तक की बंपर बचत!

Kia Discount: हाल ही में GST की नई संरचना लागू होने से कई गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है, जिसने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है. इसी उत्साह को बढ़ाते हुए, प्रमुख कार निर्माता Kia (किआ) ने अपनी सबसे लोकप्रिय कारों की लाइनअप पर ₹1.60 लाख तक के बंपर लाभ की घोषणा की है. 

Oct 13, 2025
Kia Discount: दीवाली 2025 का त्योहार शुरू होते ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में रौनक लौट आई है. कार कंपनियां अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ज़ोरदार तैयारी में हैं. हाल ही में GST की नई संरचना लागू होने से कई गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है, जिसने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है. इसी उत्साह को बढ़ाते हुए, प्रमुख कार निर्माता Kia (किआ) ने अपनी सबसे लोकप्रिय कारों की लाइनअप पर ₹1.60 लाख तक के बंपर लाभ की घोषणा की है. अगर आप इस त्योहारी सीज़न में एक नई कार घर लाने की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है. किआ की इन खास पेशकशों में Sonet (सोनट), Seltos (सेल्टोस), Syros (सिरोस), और Carens (कैरेन्स) जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं.

किस मॉडल पर कितनी छूट मिल रही है?
किआ की तरफ से घोषित इन लाभों की लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ मॉडलों पर ग्राहकों को सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है.

Kia Syros (किआ सिरोस): इस नई SUV पर ग्राहकों को ₹1,60,400 तक का सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है. Syros की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹8.67 लाख है.

Kia Seltos (किआ सेल्टोस): Hyundai Creta (हुंडई क्रेटा) को टक्कर देने वाली Seltos पर भी शानदार ऑफर है. इस पर ₹1.47 लाख तक का लाभ उठाया जा सकता है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत ₹10.79 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Kia Carens Clavis (किआ कैरेन्स क्लैविस): हाल ही में लॉन्च हुई यह SUV, जिसकी शुरुआती कीमत ₹11.18 लाख (एक्स-शोरूम) है, त्योहारी लाभ के तहत ₹1,41,800 तक की बचत के साथ थोड़ी और सस्ती हो गई है.

Kia Sonet (किआ सोनट): कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की Sonet पर कुल ₹1,02,700 तक का लाभ मिल रहा है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7,30,138 है.

Kia Carens (किआ कैरेन्स): Carens SUV के अन्य मॉडल पर ₹83,200 तक के त्योहारी लाभ उपलब्ध हैं, जिसकी शुरुआती कीमत ₹10.47 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Kia Syros के इंजन और ट्रांसमिशन विकल्प क्या हैं?
सबसे ज़्यादा लाभ वाली कार, Kia Syros, दो दमदार इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसका 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 118 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क देता है. वहीं, इसका 1.5-लीटर डीज़ल इंजन 113 hp की पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क देता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें कई विकल्प हैं: 6-स्पीड MT (मैनुअल ट्रांसमिशन), 7-स्पीड DCT (डुअल क्लच ट्रांसमिशन), और एक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स. ग्राहकों के पास अपनी पसंद और ड्राइविंग स्टाइल के अनुसार चुनाव करने का पूरा मौका है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Kia Discount

