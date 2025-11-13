Kinetic ने शुरू की DX इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी, जानें किन खूबियों से है लैस

Kinetic DX Electric Scooter: पुणे स्थित निर्माता Kinetic Engineering Ltd. ने आखिरकार अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्कूटर DX की डिलीवरी शुरू कर दी है, हालाँकि लॉन्च के बाद सितंबर में निर्धारित डिलीवरी समय को अक्टूबर में पहला शोरूम खुलने के कारण टाल दिया गया था. कंपनी अब इस महीने 5 नए डीलरशिप खोलकर डिलीवरी प्रक्रिया को तेज़ करने की योजना बना रही है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 1980 और 90 के दशक की मशहूर Kinetic Honda DX स्कूटर को एक ट्रिब्यूट है और इसे दो वेरिएंट—DX (₹1,11,499 एक्स-शोरूम) और DX+ (₹1,17,499 एक्स-शोरूम), में पेश किया गया है, जिसके लिए बुकिंग ₹1,000 की टोकन फीस के साथ अभी भी जारी है.

Kinetic DX: पावर, रेंज और बैटरी में कितना दम?

Kinetic DX में एक हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 4.8 kW की पीक पावर प्रदान करता है. इसे फ्लोरबोर्ड के नीचे स्थित 2.6 kWh LFP बैटरी से बिजली मिलती है. LFP (लिथियम फेरो-फॉस्फेट) बैटरी अपनी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, जो इसे सुरक्षित बनाती है. परफॉर्मेंस के मामले में, यह स्कूटर 90 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुँच सकती है. बेस मॉडल 102 किमी की दावा की गई रेंज देता है, जबकि टॉप वेरिएंट 116 किमी की रेंज प्रदान करता है. Kinetic का एक दिलचस्प दावा यह है कि यदि राइडर सपाट सतहों पर 25-30 किमी/घंटा की स्पीड पर 'क्रूज़ लॉक' फीचर का उपयोग करता है, तो वास्तविक दुनिया में इसकी रेंज 150 किमी तक बढ़ सकती है. इसमें तीन राइडिंग मोड्स भी उपलब्ध हैं: Range, Power, और Turbo.

DX में कौन-सी हाई-टेक फीचर्स मिलती हैं?

Kinetic DX को आधुनिक फीचर्स से लैस किया गया है जो इसे आज के इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं. इसमें फुल LED लाइटिंग, एक 8.8-इंच डिजिटल डिस्प्ले और कीलेस इग्निशन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं. कनेक्टिविटी के लिए, इसमें एक ब्लूटूथ स्पीकर और उन्नत 'Telekinetic' कनेक्टिविटी विकल्प दिए गए हैं. ये कनेक्टिविटी फीचर्स रियल-टाइम राइडिंग स्टैटिस्टिक्स, जियो-फेंसिंग, इंट्रूडर अलर्ट (घुसपैठिए की चेतावनी), और व्हीकल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिससे यह स्कूटर न केवल स्मार्ट, बल्कि सुरक्षित भी बन जाता है.