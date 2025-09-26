नए अवतार में लौट आया 90 के दशक का हीरो, बैटरी और मोटर से भरेगा रफ्तार

Kinetic Green E-Luna Prime: भारतीय दोपहिया बाज़ार में 90 के दशक की मशहूर Kinetic Luna अब इलेक्ट्रिक अवतार में लौट आई है, और यह सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि एक चुनौती है. Kinetic Green ने अपनी E-Luna का नया वेरिएंट E-Luna Prime लॉन्च किया है, जिसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत ₹82,490 रखी गई है. कंपनी ने इस ई-मोपेड को ख़ास तौर पर पारंपरिक 100cc और 110cc की पेट्रोल कम्यूटर बाइक्स को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन किया है, जिसके साथ कंपनी ने मासिक खर्च में बड़ी बचत का वादा किया है.

E-Luna Prime क्यों है खास?

E-Luna Prime का डिज़ाइन बेहद सरल है, जो इसकी पुरानी पहचान को बरकरार रखता है. इसमें एक गोलाकार LED हेडलैंप, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और एक ऊंची विज़र (visor) दी गई है. यह ई-मोपेड 16-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है और आरामदायक फ्लैट सीट के साथ आती है. यह कुल छह आकर्षक रंगों में उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने की सुविधा मिलती है. लेकिन इस मोपेड की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है.

E-Luna Prime दो अलग-अलग वेरिएंट में पेश की गई है, जो क्रमश: 110 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दमदार रेंज देने का दावा करते हैं. यह रेंज उन ग्राहकों के लिए पर्याप्त है जो रोज़मर्रा के कामों और छोटे-मोटे व्यापार के लिए एक भरोसेमंद और सस्ती सवारी की तलाश में हैं. Kinetic Green की संस्थापक और सीईओ, Sulajja Firodia Motwani ने इस मौके पर कहा कि E-Luna Prime की इंडस्ट्री-लीडिंग फीचर्स और ₹2,500 मासिक स्वामित्व लागत की शानदार पेशकश ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसका मतलब है कि यह बाइक चलाने का मासिक खर्च किसी भी पेट्रोल बाइक से काफी कम होगा, जिससे यह आम भारतीय ग्राहक के लिए एक बेहद किफायती और टिकाऊ विकल्प बन जाती है. E-Luna Prime निश्चित रूप से कम्यूटर सेगमेंट में पेट्रोल बाइक्स के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने वाली है.