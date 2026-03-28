मामूली समझकर फेंके नहीं चाबी के साथ लगा ये मेटल टैग: 99% लोग नहीं जानते इसका यूज

Car-Bike Key Facts: जब भी आप कोई नई कार या बाइक परचेज करते हैं तो इसके साथ मिलने वाली चाबी में छोटा सा मेटल टैग अटैच रहता है. ज्यादातर लोग इसे बेकार समझकर या तो फेंक देते हैं फिर इसे सालों तक चाबी के छल्ले में लटकाए रखते हैं. हालांकि इस छोटे से मेटल पीस का काम जानकर आप इसे संभालकर रखना शुरू कर देंगे और आगे से इसे फेंकने या खो देने की गलती नहीं करेंगे.
इस मेटल पीस पर कुछ स्पेशल नंबर खुदे होते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में की कोड कहा जाता है. ये कोड आपकी गाड़ी की चाबी की एक विशिष्ट पहचान होती है. जिस तरह हर शख्स का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही ये कोड आपकी चाबी के कट और डिजाइन का डिजिटल डेटा होता है, जो आगे चलकर दिक्कत से बचा सकता है.
यह भी पढ़ें: 2.49 लाख में लॉन्च हुई Royal Enfield की नई Guerrilla, हिमालयन वाले 452cc इंजन से है लैस
Add Zee News as a Preferred Source
चाबी खो जाने पर मिलेगा फायदा
कल्पना कीजिए कि आपकी गाड़ी की दोनों चाबियाँ कहीं गुम हो गई हैं. पुराने समय में ऐसी स्थिति में पूरा लॉक सेट बदलना पड़ता था, जो काफी महंगा और थकाऊ काम था. लेकिन आज के दौर में, यदि आपके पास ये मेटल टैग सुरक्षित है, तो आप सर्विस सेंटर जाकर इस कोड की मदद से अपनी पुरानी चाबी जैसी हूबहू नई चाबी आसानी से बनवा सकते हैं.
कैसे काम करता है ये 'की कोड'?
जब आप ये कोड कंपनी के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर को देते हैं, तो वे इसे अपनी विशेष कंप्यूटर मशीन में फीड करते हैं. ये मशीन उस कोड के आधार पर चाबी के सटीक कट्स को पहचान लेती है और बिना पुरानी चाबी के भी एक नई चाबी तैयार कर देती है. ये प्रक्रिया न केवल तेज है, बल्कि इसमें आपके लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करनी पड़ती.
क्यों है सबसे जरूरी
आजकल की हाई-टेक गाड़ियों में सेंसर वाली स्मार्ट कीज आती हैं. इन चाबियों के अंदर भी एक इमरजेंसी फिजिकल चाबी छिपी होती है. अगर कभी आपकी स्मार्ट की की बैटरी खत्म हो जाए या उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाए, तब उस इमरजेंसी चाबी को दोबारा बनवाने के लिए भी इसी मेटल टैग वाले कोड की जरूरत पड़ती है.
यह भी पढ़ें: मौत का चार्जिंग पॉइंट! इंदौर हादसे से सबक लें, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां!
सुरक्षा के लिहाज से है बेहद जरूरी
ये मेटल टैग जितना मददगार है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए. कोई भी शख्स इस कोड का इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवा सकता है और आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है. इसलिए, इसे कभी भी पब्लिकली ना दिखाएं और न ही इसे चाबी के साथ हर जगह लेकर घूमें.