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Hindi Newsऑटोमोबाइलमामूली समझकर फेंके नहीं चाबी के साथ लगा ये मेटल टैग: 99% लोग नहीं जानते इसका यूज

मामूली समझकर फेंके नहीं चाबी के साथ लगा ये मेटल टैग: 99% लोग नहीं जानते इसका यूज

Car-Bike Key Facts: कार और बाइक की चाबी के साथ मिलने वाले मेटल टैग्स को ज्यादातर लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं लेकिन इसकी खासियतें और यूज जानेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:30 AM IST
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क्यों जरूरी है चाबी का मेटल टैग. फोटो क्रेडिट: x.com
क्यों जरूरी है चाबी का मेटल टैग. फोटो क्रेडिट: x.com

Car-Bike Key Facts: जब भी आप कोई नई कार या बाइक परचेज करते हैं तो इसके साथ मिलने वाली चाबी में छोटा सा मेटल टैग अटैच रहता है. ज्यादातर लोग इसे बेकार समझकर या तो फेंक देते हैं फिर इसे सालों तक चाबी के छल्ले में लटकाए रखते हैं. हालांकि इस छोटे से मेटल पीस का काम जानकर आप इसे संभालकर रखना शुरू कर देंगे और आगे से इसे फेंकने या खो देने की गलती नहीं करेंगे. 

इस मेटल पीस पर कुछ स्पेशल नंबर खुदे होते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में की कोड कहा जाता है. ये कोड आपकी गाड़ी की चाबी की एक विशिष्ट पहचान होती है. जिस तरह हर शख्स का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही ये कोड आपकी चाबी के कट और डिजाइन का डिजिटल डेटा होता है, जो आगे चलकर दिक्कत से बचा सकता है.

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चाबी खो जाने पर मिलेगा फायदा 
कल्पना कीजिए कि आपकी गाड़ी की दोनों चाबियाँ कहीं गुम हो गई हैं. पुराने समय में ऐसी स्थिति में पूरा लॉक सेट बदलना पड़ता था, जो काफी महंगा और थकाऊ काम था. लेकिन आज के दौर में, यदि आपके पास ये मेटल टैग सुरक्षित है, तो आप सर्विस सेंटर जाकर इस कोड की मदद से अपनी पुरानी चाबी जैसी हूबहू नई चाबी आसानी से बनवा सकते हैं.

कैसे काम करता है ये 'की कोड'?
जब आप ये कोड कंपनी के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर को देते हैं, तो वे इसे अपनी विशेष कंप्यूटर मशीन में फीड करते हैं. ये मशीन उस कोड के आधार पर चाबी के सटीक कट्स को पहचान लेती है और बिना पुरानी चाबी के भी एक नई चाबी तैयार कर देती है. ये प्रक्रिया न केवल तेज है, बल्कि इसमें आपके लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करनी पड़ती.

क्यों है सबसे जरूरी 
आजकल की हाई-टेक गाड़ियों में सेंसर वाली स्मार्ट कीज आती हैं. इन चाबियों के अंदर भी एक इमरजेंसी फिजिकल चाबी छिपी होती है. अगर कभी आपकी स्मार्ट की की बैटरी खत्म हो जाए या उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाए, तब उस इमरजेंसी चाबी को दोबारा बनवाने के लिए भी इसी मेटल टैग वाले कोड की जरूरत पड़ती है.

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सुरक्षा के लिहाज से है बेहद जरूरी 
ये मेटल टैग जितना मददगार है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए. कोई भी शख्स इस कोड का इस्तेमाल करके आपकी गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बनवा सकता है और आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है. इसलिए, इसे कभी भी पब्लिकली ना दिखाएं और न ही इसे चाबी के साथ हर जगह लेकर घूमें.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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