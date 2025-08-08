टॉप स्पीड 500KM! हवा को भी पीछे छोड़ सकती है दुनिया की सबसे तेज कार, पलक झपकते ही पकड़ लेगी रफ्तार
Koenigsegg Jesko Absolute: आज हम आपको कोएनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट  के बारे बताएंगे जिसे लोग दुनिया की सबसे तेज कार भी कहते हैं,  इस कार की टॉप स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:29 AM IST
Koenigsegg Jesko Absolute: दुनिया में आपने कई कारों की सवारी की होगी पर आज हम जिस कार के बारे में आपको बताएंगे ये दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक है इस कार मे बैठते ही आप हवा से बात करने लगेंगे, इस कमाल की कार में गजब के फीचर्स दिए गए हैं जो इस कार को सुपर फ्यूचरिस्टिक कार बनाती है, इस कार का नाम कोएनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट है, जिसको एक स्विडिश कंपनी कोएनिगसेग ऑटोमोटिव एबी मोटर्स बनाती है, कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की सबसे तेज कार है.

इंजन 
कोएनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट में 5.0 लीटर के ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो इस कार की स्पीड बढ़ाने का काम करता है साथ इस कार का इंजन 1280 हॉर्सपावर एनर्जी पैदा करता है इंजन को 9-स्पीड लाइट स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है, जो कोएनिगसेग कंपनी द्वारा बनाया गया है. 

डिजाइन 
कोएनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट में एडवांस्ड एरोडायनामिक्स फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार की स्पीड कम नहीं होती है, और साथ ही इस काम में एक कार्बन फाइबर मोनोक्यू चेसिस और एक्टिव सस्पेंशन का भी इस्तेमाल किया गया है 

कम माइलेज 
कोएनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट दुनिया की सबसे तेज कार है जिसके कारण इस कार की माइलेज बहुत कम है, इस कार को 100 किलोमीटर चलाने के लिए आपका लगाभग 20 लीटर तेल खत्म हो जाएगा, जो आपको मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो नहीं बना है 

टॉप स्पीड
इस कार की टॉप स्पीड की बात करें तो कंपनी के मुताबिक इस कार की टॉप स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सुपरकार 2.5 सेकंड से कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा  की रफ्तार पकड़ सकती है, इस कार की कीमत की शुरूआत 2.8 मिलियन डॉलर यानी लगभगा 23 करोड़ रुपये है, अगर आप रेसिंग कार के शौकीन हैं तो आप इस कार को ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको लो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको एक सुपरकार में मिलना चाहिए.

फीचर्स 
कोएनिगसेग जेस्को एब्सोल्यूट सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए ही नहीं बल्कि अपने फीचर्स के लिए भी जानी जाती है इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स दिए जाते हैं साथ ही इस सुपर कार की सीट की ऊंचाई आप ऊपर नीचे कर सकते हैं

