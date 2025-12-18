KTM 160 Duke हुई और भी दमदार, कंपनी ने 1.78 लाख में उतारा धांसू मॉडल

KTM Duke 160: केटीएम (KTM) ने अपनी सबसे किफायती स्पोर्ट्स बाइक 160 Duke का एक नया और हाई-टेक वेरिएंट भारतीय बाजार में उतार दिया है. अगस्त 2025 में पहली बार लॉन्च हुई इस बाइक को युवाओं के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. अब कंपनी ने ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए इसमें कई आधुनिक फीचर्स जोड़े हैं, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.78 लाख रुपये तय की गई है.

TFT डिस्प्ले की एंट्री

इस नए वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत इसका 5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. दिलचस्प बात यह है कि यह डिस्प्ले केटीएम की प्रीमियम बाइक 'Gen-3 390 Duke' से लिया गया है. इस अपडेट के साथ अब बाइक चलाने का अनुभव पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा. यह बॉन्डेड ग्लास तकनीक के साथ आता है, जो धूप में भी स्क्रीन को साफ दिखाने में मदद करता है.

स्मार्ट कनेक्टिविटी और कंट्रोल

नए डिस्प्ले के आने से अब 160 Duke में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. राइडर्स अब अपने स्मार्टफोन को बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे स्क्रीन पर ही इनकमिंग कॉल्स और म्यूजिक को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा. इन फीचर्स को मैनेज करने के लिए कंपनी ने हैंडल पर 'फोर-वे मेन्यू स्विच' भी दिया है, ताकि राइडर का ध्यान सड़क से न भटके.

सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक

इंजन के मामले में 160 Duke अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है. इसमें 164 cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 19 hp की पावर और 15 Nm का टॉर्क पैदा करता है. केवल 147 किलो वजन होने के कारण, यह बाइक अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन 'पावर-टू-वेट' रेशियो प्रदान करती है, जो इसे शहर की ट्रैफिक और हाईवे दोनों के लिए फुर्तीला बनाता है.

सेफ्टी फीचर्स

केटीएम ने इसकी राइडिंग क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इसमें सिग्नेचर स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया है. बाइक के फ्रंट में 'WP Apex' फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें आगे 320 mm और पीछे 230 mm के बड़े डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं. इसके 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर चौड़े टायर इसे सड़कों पर जबरदस्त ग्रिप प्रदान करते हैं.

मुकाबला और कीमत

केटीएम 160 Duke का नया वेरिएंट अपने बेस मॉडल (1.70 लाख रुपये) से करीब 8,000 रुपये महंगा है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Yamaha MT-15 और TVS Apache RTR 160 4V जैसी लोकप्रिय बाइक्स से है. हालांकि अपाचे और एमटी-15 की शुरुआती कीमत कम है, लेकिन केटीएम अपनी प्रीमियम तकनीक और आक्रमक परफॉर्मेंस के दम पर ग्राहकों को लुभने की कोशिश कर रही है.