KTM ने अपनी नई बाइक का टीजर किया जारी, जानिए कब देगी भारतीय सड़को पर दस्तक
KTM ने अपनी नई बाइक का टीजर किया जारी, जानिए कब देगी भारतीय सड़को पर दस्तक

KTM बाइक को भारतीय बाजार में खूब पसंद किया जाता है. कंपनी जल्द अपनी न्यू बाइक KTM Duke 160 को लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जिसे लेकर कंपनी ने एक टीजर जारी किया है. 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:42 PM IST
KTM 160 Duke Teaser: आपको भी केटीएम की बाइक पसंद है, तो कंपनी जल्द ही अपनी एक नई बाइक को भारतीय सड़कों पर पेश करने जा रही है. कंपनी KTM 160 Duke को लॉन्च करने जा कही है, जिसे लेकर कंपनी ने एक टीजर भी जारी कर दिया है. ये बाइक KTM 125 Duke को कड़ी टक्कर देगी, जिससे इसकी बिक्री कम हो सकती है. इसलिए कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया है. ऑटोकार इंडिया में छपी एक आर्टिकल के अनुसार कंपनी ये बाइक काफी किफायती हो सकती है. टीजर में बाइक की झलक काफी मस्कुलर और दमदार लग रही है. 

आप भी एक दमदार और मस्कुलर बाइक खरीदने का प्लान कर रहे है, तो केटीएम 160 ड्यूक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. इस बाइक के फीचर्स और डिजाइन की बात करें तो इस केटीएम ड्यूक में डुअल-चैनल ABS, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जो बाइक एक बेहतरीन लुक देते हैं. इस बाइक में आपको फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक शॉकर दिया गया है, जो बाइक को स्पॉर्टी लुक देता है. KTM 160 Duke के लुक की बात करें, तो  इस बाइक में आपको पहले की तरह ही LED लाइट दी गई है, जो इसे सबसे अलग बनाता है. इस बाइक में आपको बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा.

आपको बता दें कि कंपनी ने 160 Duke के इंजन को 200 Duke के इंजन पर डेरिव किया है. KTM 160 Duke की बात करें तो इस बाइक में 160 cc पावरफुल इंजन दिया गया है, जो 19 bhp की पावर जनरेट कर सकते हैं. फिलहाल कंपनी ने बाइक की कीमत और लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है. लेकिन माना ये जा रहा है, साल 2025 के अंत तक लॉन्च कर सकती है.

