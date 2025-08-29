2 लाख से कम की इस 160 सीसी बाइक बाइक में मिलता है पावर का असली मजा, पलक झपकते पकड़ती है रफ्तार

KTM 160 Duke: हाल ही में KTM ने भारत में 160 Duke को लॉन्च किया है. ये बाइक Duke 125 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च की गई है जो ग्राहकों के बीच जगह बनाने में सफल रही थी. 160 Duke को भारत में 1,84,998 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. अगर आप बजट रेंज में स्पोर्ट्स बाइक का मजा लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकती है. यह भारत में सबसे किफायती KTM बाइक और 160cc सेगमेंट की सबसे शक्तिशाली बाइक है.

इंजन और पावर

इंजन और पावर की बात करें तो KTM 160 Duke में 164.2cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 9,500rpm पर 19bhp की अधिकतम पावर और 7,500rpm पर 15.5Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इस इंजन की बदौलत ये बाइक पलक झपकते ही रफ्तार पकड़ लेती है और इसे चलाना भी एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस साबित होता है.

फीचर और स्पेसिफिकेशन

स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित, KTM ड्यूक 160 में WP एपेक्स फ्रंट फोर्क और मोनोशॉक सस्पेंशन है. ब्रेकिंग पावर 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 230 मिमी रियर डिस्क ब्रेक के साथ-साथ स्विचेबल रियर ABS से आती है. नई ड्यूक में 17-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं जिनमें 110-सेक्शन वाला फ्रंट और 140-सेक्शन वाला रियर टायर लगा है. ये अलॉय व्हील्स ड्यूक 200 से हल्के हैं. इस बाइक की सीट की ऊँचाई 815 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 174 मिमी है. इसका कर्ब वेट 147 किलोग्राम है और इसमें 10.1 लीटर का फ्यूल टैंक है.

केटीएम 160 ड्यूक में 5 इंच का एलसीडी डिस्प्ले है जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल/एसएमएस अलर्ट और म्यूजिक कंट्रोल को सपोर्ट करता है. इस बाइक में पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग दी गई है और इसकी हेडलाइट 390 ड्यूक से प्रेरित लगती है। केटीएम ड्यूक 160 तीन रंगों - सिल्वर मैट, ऑरेंज और ब्लू में उपलब्ध है.