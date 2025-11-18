Advertisement
भारत में महंगी हुई KTM 390 एडवेंचर सीरीज, खरीदने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

KTM 390 Price Hike: इस प्राइज हाइक का प्राथमिक कारण केंद्र सरकार द्वारा GST की दरों में किया गया बदलाव है. सरकार ने 22 सितंबर 2025 को 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर GST दर को 31% से बढ़ाकर 40% कर दिया था. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:49 AM IST
भारत में महंगी हुई KTM 390 एडवेंचर सीरीज, खरीदने के लिए चुकानी पड़ेगी इतनी रकम

KTM 390 Price Hike: भारतीय बाजार में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए प्रसिद्ध KTM ने अब 390cc एडवेंचर सेगमेंट की मोटरसाइकिलों की कीमतों में वृद्धि कर दी है. हालांकि निर्माता की ओर से अभी औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बढ़ोतरी काफी महत्वपूर्ण है. 390 एडवेंचर सीरीज़ में दो मॉडल—KTM 390 एडवेंचर X और KTM 390 एडवेंचर—शामिल हैं, जिनकी नई कीमतें अब ग्राहकों को चुकानी होंगी.

कीमत बढ़ने का मुख्य कारण: GST दर में बदलाव
इस प्राइज हाइक का प्राथमिक कारण केंद्र सरकार द्वारा GST की दरों में किया गया बदलाव है. सरकार ने 22 सितंबर 2025 को 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर GST दर को 31% से बढ़ाकर 40% कर दिया था. इस बड़े टैक्स इज़ाफ़े के परिणामस्वरूप ही इन हाई-कैपेसिटी बाइकों की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसका भार अब कंपनी ने ग्राहकों पर डाल दिया है.

कितनी बढ़ी किस मॉडल की कीमत?
बढ़ी हुई कीमतों के विवरण के अनुसार, KTM 390 एडवेंचर X की कीमत में ₹22,000 की बढ़ोतरी की गई है, जबकि इसके अधिक प्रीमियम मॉडल KTM 390 एडवेंचर की कीमत में ₹27,000 तक की वृद्धि दर्ज की गई है. यह प्राइज हाइक दोनों मोटरसाइकिलों के एक्स-शोरूम मूल्यों पर लागू हुई है, जिससे इनकी कुल लागत में काफी अंतर आ गया है.

नई एक्स-शोरूम कीमतें
कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब KTM 390 एडवेंचर X की नई एक्स-शोरूम कीमत ₹3.26 लाख हो गई है. वहीं, KTM 390 एडवेंचर की नई एक्स-शोरूम कीमत बढ़कर ₹3.95 लाख तक पहुँच गई है. गौरतलब है कि बजाज ऑटो ने पहले घोषणा की थी कि वह इन मोटरसाइकिलों पर GST के प्रभाव को अस्थायी तौर पर वहन करेगी, लेकिन अब इस निर्णय को बदलते हुए इन मॉडलों की कीमत को बढ़ा दिया गया है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

